Castilla y Léon sigue sin recibir "ninguna respuesta" a la carta enviada a Adif sobre el estado de la red ferroviaria

La Junta envió una carta a Adif el 23 de enero, sin obtener respuesta, para conocer el estado de la red tras las limitaciones de velocidad

El consejero Fernández Carriedo.

Ical

Valladolid

La Junta no han recibido “ninguna respuesta” a la carta enviado el pasado viernes, 23 de enero, al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) para que le informara sobre el “estado real” de la red ferroviaria de Castilla y León, tras conocer por los medios de comunicación que se habían aplicado algunas limitaciones temporales de velocidad. 

En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno y a preguntas de los periodistas, el portavoz y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, enmarcó la misiva enviada por el consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, al presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña, en la necesidad de contar con la “máxima transparencia”, “información” y “seguridad” sobre la circulación ferroviaria en la Comunidad. 

Igualmente, Fernández Carriedo expresó la “voluntad” de “colaborar” de la Junta con el conjunto de administraciones, el Estado, la Diputación de León y los ayuntamientos, para lograr una solución a la llegada del tren de vía estrecha a la estación de Matallana en la ciudad de León. 

Finalmente, el consejero portavoz apuntó que la Junta pretende ser “útil” para avanzar en una cuestión que “tanto” preocupa a los leoneses en el ámbito de sus capacidades y reiteró su “mano tendida”. 

