Castilla y Léon sigue sin recibir "ninguna respuesta" a la carta enviada a Adif sobre el estado de la red ferroviaria

La Junta no han recibido “ninguna respuesta” a la carta enviado el pasado viernes, 23 de enero, al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) para que le informara sobre el “estado real” de la red ferroviaria de Castilla y León, tras conocer por los medios de comunicación que se habían aplicado algunas limitaciones temporales de velocidad.

En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno y a preguntas de los periodistas, el portavoz y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, enmarcó la misiva enviada por el consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, al presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña, en la necesidad de contar con la “máxima transparencia”, “información” y “seguridad” sobre la circulación ferroviaria en la Comunidad.

Igualmente, Fernández Carriedo expresó la “voluntad” de “colaborar” de la Junta con el conjunto de administraciones, el Estado, la Diputación de León y los ayuntamientos, para lograr una solución a la llegada del tren de vía estrecha a la estación de Matallana en la ciudad de León.

Finalmente, el consejero portavoz apuntó que la Junta pretende ser “útil” para avanzar en una cuestión que “tanto” preocupa a los leoneses en el ámbito de sus capacidades y reiteró su “mano tendida”.