Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Hidroducto Portugal-Zamora en 2032Las Mascaradas viajan a GaliciaGALERÍA | El Duero a pie de calleLos trenes a madrid doblan su tiempo de viajeEl Zamora CF busca la victoria
instagramlinkedin

Superjueves en el campo de Castilla y León con tractoradas en siete provincias

La protesta comenzará en Zamora capital a partir de las 11.15 por la avenida Cardenal Cisneros

Tractorada en Zamora

Tractorada en Zamora / Alba Prieto

Efe

Valladolid

El campo de Castilla y León vivirá mañana un superjueves con manifestaciones y tractoradas organizadas por Asaja, UPA, COAG y UCCL en todas las capitales salvo Ávila, donde será el viernes, y Segovia, que lo hará el lunes, en protesta en todos los casos contra el acuerdo comercial de la Unión Europea y Mercosur.

En la capital palentina, la protesta tendrá el formato de tractorada infantil, para implicar a la sociedad y poner el foco en las futuras generaciones.

En Valladolid, la tractorada comenzará a las diez de la mañana desde el aparcamiento del estadio José Zorrilla, desde donde recorrerá numerosas calles de la ciudad, como la Plaza de Colón, la Plaza Zorrilla o la acera Recoletos, en el centro de la capital.

La comitiva de protesta de vehículos y personas realizará dos paradas, una ante la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural a las 11:00 de la mañana donde se entregará un manifiesto con las reivindicaciones de esta protesta.

Y la segunda sobre las 11:30 horas a la puerta de la Delegación del Gobierno de Castilla y León.

León y Salamanca

En León partirá a las 11.00 del Estadio Reino de León, también con paradas frente a la subdelegación del Gobierno y de la Junta; en Burgos la tractorada arrancará a las 9.30 desde el hotel Buenos Aires para concluir en la Plaza del Cid, donde habrá un reparto de productos de la tierra; con otra marcha a pie desde el estadio del Plantío, pasando por las sedes del PP y el PSOE, para acabar junto a los tractores.

En Salamanca, la tractorada y los vehículos ganaderos partirán a las 12.00 del recinto ferial con llegada en la Plaza de la Constitución y caldereta de carne para los asistentes.

También al mediodía partirá la protesta en Soria, desde la avenida Mariano Vicen para concluir en la plaza de Mariano Granados, con paradas ante las delegaciones de la Junta y el Gobierno.

Zamora

En Zamora, la movilización arrancará con una concentración en la avenida Cardenal Cisneros, con tractores y a pie, con final ante la subdelegación del Gobierno. La concentración será a partir de las 12.30 horas en La Marina.

El sector primario de Castilla y León reclama medidas para lograr la rentabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas: incremento de precios y bajada de costes, especialmente los fertilizantes.

También freno a los acuerdos comerciales desleales con países sin estándares equivalentes (Marruecos, Mercosur), con medidas de salvaguarda y controles en frontera que frenen importaciones que hayan empleado sustancias prohibidas en la UE, sin garantías suficientes de trazabilidad y control.

Demanda una PAC fuerte con dotación presupuestaria suficiente que no recorte los fondos actuales, simplificación normativa y un equilibrio entre exigencias ambientales y financiación, para hacerlas viables.

Noticias relacionadas y más

Así como garantías reales para el relevo generacional, con ayudas específicas a jóvenes agricultores; y medidas contra la crisis de precios sufrida por el cereal en las últimas tres campañas

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La mayor fábrica de maíz dulce de Europa se está construyendo en esta localidad de Castilla y León
  2. Dos fallecidos en las carreteras de Castilla y León en las últimas horas
  3. Disfruta del balneario más bonito de España en esta ciudad de Castilla y León: este lugar mágico te sorprenderá para realizar una escapada perfecta
  4. Aunque no te lo creas, este bosque y lago glaciar no están en Sanabria
  5. El caldillo de gato: la receta que se comía hace años en muchos pueblos de Zamora, Salamanca y Ávila
  6. ¿Cuánto cobrarán los miembros de las mesas electorales en las elecciones de Castilla y León?
  7. Superjueves en el campo de Castilla y León con tractoradas en siete provincias
  8. Sanabria, en aviso naranja por fuertes lluvias, que podrían dejar hasta 80 litros en tan solo 12 horas

El plazo para solicitar las ayudas de la PAC para 2026 comienza el próximo 2 de febrero

El plazo para solicitar las ayudas de la PAC para 2026 comienza el próximo 2 de febrero

Al menos cinco heridos tras una colisión entre dos turismos y un camión en la A-62 a su paso por Ciudad Rodrigo (Salamanca)

Al menos cinco heridos tras una colisión entre dos turismos y un camión en la A-62 a su paso por Ciudad Rodrigo (Salamanca)

Siete comunidades denunciarán al Gobierno en Europa por incumplimientos con el lobo

Siete comunidades denunciarán al Gobierno en Europa por incumplimientos con el lobo

Un maniquí en medio del río Pisuerga en Valladolid moviliza los servicios de emergencias

Un maniquí en medio del río Pisuerga en Valladolid moviliza los servicios de emergencias

La nieve regresa a Castilla y León

La nieve regresa a Castilla y León

Mañueco exige por carta a Sánchez una actuación "más firme" para frenar la aplicación provisional de Mercosur

Mañueco exige por carta a Sánchez una actuación "más firme" para frenar la aplicación provisional de Mercosur

Mañueco invita a Carlos Martínez a enviar a Sánchez y Ferraz su propuesta sobre que gobierne la lista más votada

Mañueco invita a Carlos Martínez a enviar a Sánchez y Ferraz su propuesta sobre que gobierne la lista más votada

El paso de "Kristin" deja crecidas en ríos de Salamanca, donde el agua llega al casco urbano de Miranda de Azán y se ha desbordado el Águeda

El paso de "Kristin" deja crecidas en ríos de Salamanca, donde el agua llega al casco urbano de Miranda de Azán y se ha desbordado el Águeda
Tracking Pixel Contents