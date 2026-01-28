Superjueves en el campo de Castilla y León con tractoradas en siete provincias

El campo de Castilla y León vivirá mañana un superjueves con manifestaciones y tractoradas organizadas por Asaja, UPA, COAG y UCCL en todas las capitales salvo Ávila, donde será el viernes, y Segovia, que lo hará el lunes, en protesta en todos los casos contra el acuerdo comercial de la Unión Europea y Mercosur.

En la capital palentina, la protesta tendrá el formato de tractorada infantil, para implicar a la sociedad y poner el foco en las futuras generaciones.

En Valladolid, la tractorada comenzará a las diez de la mañana desde el aparcamiento del estadio José Zorrilla, desde donde recorrerá numerosas calles de la ciudad, como la Plaza de Colón, la Plaza Zorrilla o la acera Recoletos, en el centro de la capital.

La comitiva de protesta de vehículos y personas realizará dos paradas, una ante la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural a las 11:00 de la mañana donde se entregará un manifiesto con las reivindicaciones de esta protesta.

Y la segunda sobre las 11:30 horas a la puerta de la Delegación del Gobierno de Castilla y León.

León y Salamanca

En León partirá a las 11.00 del Estadio Reino de León, también con paradas frente a la subdelegación del Gobierno y de la Junta; en Burgos la tractorada arrancará a las 9.30 desde el hotel Buenos Aires para concluir en la Plaza del Cid, donde habrá un reparto de productos de la tierra; con otra marcha a pie desde el estadio del Plantío, pasando por las sedes del PP y el PSOE, para acabar junto a los tractores.

En Salamanca, la tractorada y los vehículos ganaderos partirán a las 12.00 del recinto ferial con llegada en la Plaza de la Constitución y caldereta de carne para los asistentes.

También al mediodía partirá la protesta en Soria, desde la avenida Mariano Vicen para concluir en la plaza de Mariano Granados, con paradas ante las delegaciones de la Junta y el Gobierno.

Zamora

En Zamora, la movilización arrancará con una concentración en la avenida Cardenal Cisneros, con tractores y a pie, con final ante la subdelegación del Gobierno. La concentración será a partir de las 12.30 horas en La Marina.

El sector primario de Castilla y León reclama medidas para lograr la rentabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas: incremento de precios y bajada de costes, especialmente los fertilizantes.

También freno a los acuerdos comerciales desleales con países sin estándares equivalentes (Marruecos, Mercosur), con medidas de salvaguarda y controles en frontera que frenen importaciones que hayan empleado sustancias prohibidas en la UE, sin garantías suficientes de trazabilidad y control.

Demanda una PAC fuerte con dotación presupuestaria suficiente que no recorte los fondos actuales, simplificación normativa y un equilibrio entre exigencias ambientales y financiación, para hacerlas viables.

Así como garantías reales para el relevo generacional, con ayudas específicas a jóvenes agricultores; y medidas contra la crisis de precios sufrida por el cereal en las últimas tres campañas