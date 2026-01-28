Retrasos en los trenes de Castilla y León por las nevadas
También están afectadas vías de alta velocidad en varios puntos de la red de toda España
Servimedia
El servicio ferroviario está sufriendo importantes incidencias por el impacto del temporal que provoca retrasos de hasta dos horas en la alta velocidad, así como varias incidencias en los Cercanías de Madrid, Castilla y León o Andalucía.
Fuentes del Ministerio de Transportes señalan que la mayor incidencia, con los retrasos de dos horas y subiendo, se está produciendo hasta este momento en la línea Madrid-Barcelona por la nieve entre Guadalajara y Calatayud, a lo que se suman las limitaciones de velocidad en varios puntos del corredor.
Asimismo, existen limitaciones de velocidad en el corredor norte que están provocando demoras de hasta hora y media en los trenes a Asturias y Cantabria. A ello, se suman problemas en cambiadores de ancho y desvíos por la acumulación de hielo. De hecho, se prevé hacer transbordos al cruce en León para evitar el paso por el cambiador de Vilecha.
Por su parte, en el corredor Sur está cortada la circulación en Villar del Río (Córdoba) por inundaciones, afectando a varios Alvia. También hay impacto por la nieve a la llegada a Madrid, afectando a trenes de Extremadura.
Por otro lado, hay problemas en los servicios de cercanías de Sevilla y Madrid, en la media distancia entre Ponferrada y León, entre Zaragoza y Sigüenza, además de en Ávila y Soria o puntos de Andalucía y Extremadura.
- La mayor fábrica de maíz dulce de Europa se está construyendo en esta localidad de Castilla y León
- Regresa la nieve a cotas muy bajas en Castilla y León por la borrasca Ingrid
- Descubre el nuevo pueblo de Castilla y León que ha entrado en la red de 'Los pueblos más bonitos de España': está al norte de Burgos y cuenta con un castillo medieval
- Dos fallecidos en las carreteras de Castilla y León en las últimas horas
- Disfruta del balneario más bonito de España en esta ciudad de Castilla y León: este lugar mágico te sorprenderá para realizar una escapada perfecta
- Alerta: Junta y 112 advierten de la borrasca Ingrid
- Aunque no te lo creas, este bosque y lago glaciar no están en Sanabria
- El caldillo de gato: la receta que se comía hace años en muchos pueblos de Zamora, Salamanca y Ávila