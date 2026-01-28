Retrasos en los trenes de Castilla y León por las nevadas

El servicio ferroviario está sufriendo importantes incidencias por el impacto del temporal que provoca retrasos de hasta dos horas en la alta velocidad, así como varias incidencias en los Cercanías de Madrid, Castilla y León o Andalucía.

Fuentes del Ministerio de Transportes señalan que la mayor incidencia, con los retrasos de dos horas y subiendo, se está produciendo hasta este momento en la línea Madrid-Barcelona por la nieve entre Guadalajara y Calatayud, a lo que se suman las limitaciones de velocidad en varios puntos del corredor.

Asimismo, existen limitaciones de velocidad en el corredor norte que están provocando demoras de hasta hora y media en los trenes a Asturias y Cantabria. A ello, se suman problemas en cambiadores de ancho y desvíos por la acumulación de hielo. De hecho, se prevé hacer transbordos al cruce en León para evitar el paso por el cambiador de Vilecha.

Por su parte, en el corredor Sur está cortada la circulación en Villar del Río (Córdoba) por inundaciones, afectando a varios Alvia. También hay impacto por la nieve a la llegada a Madrid, afectando a trenes de Extremadura.

Por otro lado, hay problemas en los servicios de cercanías de Sevilla y Madrid, en la media distancia entre Ponferrada y León, entre Zaragoza y Sigüenza, además de en Ávila y Soria o puntos de Andalucía y Extremadura.