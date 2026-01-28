El PSCyL considera que la norma electoral no es estricta para que haya solo dos debates y pone el ejemplo de Aragón para un cara a cara Martínez y Mañueco

El Partido Socialista de Castilla y León (PSCyL) considera que la Ley Electoral no es “estricta” para que haya solo dos debates entre todos los partidos políticos con grupo propio en las Cortes (PP, PSOE y Vox) y pone el ejemplo de Aragón para que exista un cara a cara entre los principales candidatos. Alfonso Fernández Mañueco y Carlos Martínez, antes de las elecciones del 15 de marzo.

“Somos razonables y flexibles y nada impide que haya más debates, tal y como ha ocurrido con Jorge Azcón y Pilar Alegría. Nosotros queremos amplificar esos debates a un cara a cara y ellos -PP- se están escudando exclusivamente en la norma estricta que haya dos debates y el criterio estricto de la Comisión de Debates Electorales”, señaló el secretario de Organización del PSCyL, Daniel de la Rosa.

Con motivo de la presentación de la Conferencia Sectorial de Sanidad del PSOE de Castilla y León, De la Rosa apuntó que no ha recibido aún la llamada de la directora de la campaña electoral del PP en Castilla y León, Isabel Blanco, para abordar este tipo de asuntos en una reunión. Tampoco descartó que si no se ponen en contacto con él, tome la iniciativa. En todo caso, según recogió la Agencia, aseguró que aún hay “margen de maniobra” para afrontar “con garantías” la campaña electoral en las próximas semanas.