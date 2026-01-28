El juzgado suspende el desahucio de las exmonjas de Belorado del monasterio de Orduña
La jueza del Tribunal de Instancia número 1 de Bilbao considera imprescindible aclarar la representación del arzobispo Mario Iceta sobre los monasterios para continuar con el proceso de desahucio en precario
Efe
El Tribunal de Instancia número 1 de Bilbao ha suspendido el desahucio de las exmonjas de Belorado (Burgos) del monasterio de Orduña (Vizcaya), uno de los tres conventos sobre los que reclaman la propiedad las exreligiosas, hasta que una sentencia firme aclare si el arzobispo de Burgos ostenta la representación legal del monasterio como comisario pontificio nombrado por la Santa Sede.
Este desahucio, independiente del señalado para el 10 de febrero por el juzgado de Brivesca para que las exmonjas desalojen el monasterio de Belorado, estaba pendiente de la celebración de la vista oral, después de que el juzgado de Bilbao notificase el pasado noviembre a las exmonjas la demanda de desahucio en precario presentada por el Arzobispado de Burgos en 2024.
Aclaraciones
En el auto emitido este 26 de enero al que ha tenido acceso Efe, la jueza alega que es imprescindible aclarar la representación del arzobispo Mario Iceta sobre los monasterios de Belorado, Orduña y Derio -en este último no residen- para continuar con el procedimiento de la demanda de desahucio en precario.
El texto recoge que "en aras a evitar que se den pronunciamientos o resoluciones contradictorias procede que previamente se decida si don Mario Iceta ostenta la representación legal del Monasterio Santa Clara de las Monjas Clarisas de Derio -al que pertenece el de Orduña-, puesto que resulta imprescindible conocer previamente dicho extremo para la continuación o no del presente proceso".
Para ello, se refiere a la demanda interpuesta por las exmonjas el 31 de julio de 2024 por la que defendían su derecho a separarse de la Iglesia católica, y exigían que se declarase ineficaz del nombramiento de Mario Iceta como comisario pontificio y dejase de ostentar la representación y administración de los monasterios.
