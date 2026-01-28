Dos fallecidos en las carreteras de Castilla y León en las últimas horas

Un varón, de unos 45 años de edad, falleció esta madrugada tras colisionar su turismo con un camión en el kilómetro 63 de la AP-1, en Ameyugo (Burgos), sentido Burgos, según informaron fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León.

A las 5,29 horas se recibió una llamada en el centro de emergencias Castilla y León 112 que informó de una colisión entre un turismo y un camión en el kilómetro 63 de la AP-1, en Ameyugo, sentido Burgos, donde resultó herido el conductor de turismo, que se encontraba inconsciente y atrapado en el interior del vehículo.

Desde la sala del 112 se informó a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos, a los Bomberos de Miranda de Ebro y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que movilizó una UVI móvil. En el lugar, el personal sanitario confirmó el fallecimiento de un varón de unos 45 años.

Siniestro en Palencia

Pero este no ha sido el único siniestros que se ha producido en las últimas horas en Castilla y León. Además, el conductor de un turismo falleció hoy al colisionar contra un camión en el kilómetro 179 de la CL-626, en Guardo (Palencia). El suceso se produjo a las 09.13 horas, según informaron fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

Asimismo, la sala del 1-1-2 informó a la Guardia Civil de Tráfico de Palencia, a los Bomberos de la Diputación de Palencia y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que movilizó una Unidad Enfermerizada de Emergencias (UEnE) y un equipo médico de Guardo. En el lugar, los servicios de emergencia confirmaron el fallecimiento del conductor de turismo.