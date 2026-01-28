¿Hasta cuándo estarán activos los avisos por la borrasca Kristin en Castilla y León?
Tras el paso de Kristin, la Aemet mantiene avisos por precipitaciones, viento y oleaje en gran parte de España para el jueves, con especial atención a las rachas huracanadas en zonas del sureste
Efe
Las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no recogen ningún aviso mañana jueves en Castilla y León, tras el paso este miércoles por la comunidad de la borrasca Kristin, que ha dejado miles de alumnos sin clase y muchos problemas en las carreteras, con nieve en muchas de las capitales de la comunidad.
En cuanto al resto de España, el aviso especial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por el paso de la borrasca Kristin sigue activo hasta este jueves por precipitaciones generalizadas en la península y Baleares, que podrán ir acompañadas de forma local de tormenta y granizo, y rachas muy fuertes de viento e incluso huracanado en las sierras del extremo sureste.
Según las previsiones de la Aemet, el jueves Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia, Comunidad de Madrid, Murcia, País Vasco, Comunidad Valenciana y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla estarán en aviso naranja o amarillo por precipitaciones, rachas de viento u oleaje. Mantiene el aviso rojo para Almería por viento.
Previsión meteorológica
Aemet prevé para el jueves cielo nuboso tendiendo a intervalos nubosos, con precipitaciones débiles, localmente moderadas, tendiendo a remitir salvo en zonas de montaña. La cota de nieve por encima de 1.200-1.400 metros en general, salvo en la mitad sur donde estará por encima de 2.000 metros. Temperaturas mínimas en ligero o moderado ascenso, y máximas en notable ascenso.
Habrá heladas débiles en cotas altas, mientras que el viento moderado, con probabilidad de rachas fuertes que podrán ser localmente muy fuertes.
