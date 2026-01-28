Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Diecinueve tramos con cadenas y cinco cerrados por la nieve en Castilla y León

Además de Segovia y Ávila, las cadenas son necesarias en tramos de Burgos, León y Salamanca, afectando a conexiones importantes y restringiendo el paso de vehículos pesados en algunas zonas

Nieve en Ávila.

Nieve en Ávila. / Rmestudios - Ical

Ical

Valladolid

La nieve caída en las últimas horas obliga al uso de cadenas en diecinueve tramos de vías de Castilla y León, incluida la AP-1 entre la Estación del Espinar y Hontoria, en Segovia, y la AP-51, entre Brieva (Ávila) y Villacastín (Segovia), con otros cinco cerrados: LE-126, en La Baña (León), DSA-191, en Candelario (Salamanca), CL-601 y SG-615, en la Pradera de Navalhorno, en Segovia, y la ZA-103, en Zamora, en San Martín de Castañeda.

Son datos de la Dirección General de Tráfico de poco antes de las diez de esta mañana que indican que también se precisan cadenas en las conexiones entre León y Asturias, en la AS-228, el Puerto de Ventana; y en la N-6, entre Labajos y Adanero, entre las provincias de Segovia y Ávila.

Aviso naranja

En una jornada en la que toda Castilla y León está en aviso por nevadas, algunas zonas con riesgo importante (naranja), en este momento las principales dificultades con el tráfico están en la provincia abulense donde se precisan cadenas en diez tramos viarios.

En la A-50, en el alfoz de la capital abulense, en la AV-20, entre Brieva y la capital; y en tres tramos de la N-110 entre Aldeavieja y Casas del Puerto, y en la N-403, entre el Barraco y la capital; en dos tramos de la la N-502 entre Solosancho y Cuevas del Valle; y en la N-501, entre Ávila y Peñaranda (Salamanca).

En Burgos se requieren cadenas en la BU-571, en Río de la Sía, y en la BU-820, en Ibeas de Juarros.

Y en León también se precisan cadenas y no pueden circular ni camiones ni autobuses en la LE-233 entre Besande y Siero de Reina; y la LE-460, entre Tremor de Arriba y Ponjos.

Además se requieren cadenas en la SA-203, entre el Cabaco y la Peña de Francia, en Salamanca

