Alerta naranja en gran parte de Castilla y León debido al fuerte viento

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activó la alerta naranja por fuertes rachas de viento en Ávila, Segovia, Soria, Salamanca, Valladolid y Zamora y verde por acumulaciones de nieve en zonas de montaña y de la meseta. En concreto, detalla que la borrasca ‘Kristin’ tendrá impacto en Castilla y León principalmente por la intensificación del viento, con rachas muy fuertes superiores a 90 km/h que se podrán extender por la meseta norte.

En cuanto a las precipitaciones, continuarán siendo generalizadas y la cota de nieve se situará en apenas 600-700 metros durante la madrugada y primeras horas en amplias zonas de la Comunidad, con nevadas que serán significativas en torno a las principales áreas montañosas del centro y norte peninsular, así como en amplias zonas de la meseta Norte, donde localmente se podría superar los cinco centímetros de espesor. Durante la tarde se espera un rápido ascenso de la cota de nieve, quedando las nevadas relegadas a zonas montañosas.

Respecto a las temperaturas, Soria y Ávila registran cero grados a esta hora, León, Palencia, Zamora, Burgos y Valladolid un grado, en Segovia el mercurio alcanza los dos grados y en Salamanca tres. Las mínimas hoy se situarán entre -1 grado en Soria y León y los dos grados de Salamanca.