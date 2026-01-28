Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Más de 13.000 alumnos se quedan sin clase en Castilla y León a causa de la nieve por la borrasca Kristin

Salamanca (5.097), Ávila (3.905) y Zamora (1.905) fueron las provincias con más estudiantes afectados por las inclemencias meteorológicas

Ical

Valladolid

Un total de 13.363 alumnos de la Comunidad no pudieron acudir a clase en la jornada de hoy a causa de las incidencias ocasionadas por la nieve al paso de la borrasca Kristin por Castilla y León, según informaron fuentes de la Consejería de Educación recogidas por Ical.

Por provincias, el mayor número de estudiantes afectados se registró en Salamanca, con 5.097, seguida por Ávila, con 3.905; Zamora, con 1.905; y Segovia, con 1.362.

Por debajo del millar de alumnos sin colegio a causa de la nieve y la complicación en las diversas vías de comunicación se localizó León (732), Palencia (185), Valladolid (164) y Soria y Burgos, con ocho y cinco, respectivamente.

