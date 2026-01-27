El temporal provoca el derrumbe de dos edificios en Ponferrada (León) y Segovia
La lluvia y viento ha causado daños materiales significativos en los dos inmuebles, donde los escombros ha obligado a cortar calles
Efe
El temporal de lluvia y viento que azota la península ha provocado el derrumbe de dos edificios -uno semiabandonado y el otro deshabitado- en Ponferrada (León) y en Segovia, sin que se haya registrado ningún herido.
En el caso de Ponferrada, el edificio, en estado ruinoso, y que se usaba como garaje en superficie en la avenida de Compostilla en Ponferrada (León),se ha derrumbado esta madrugada.
El derrumbe de parte del tejado y de una pared se ha producido sobre las seis de la mañana y ha causado daños a cuatro coches que se encontraban en su interior y a dos que estaban aparcados fuera.
El Ayuntamiento de Ponferrada ha anunciado que está analizando los expedientes de edificios que se encuentra en situación de abandono y adoptarán medidas preventivas para evitar que situaciones así vuelvan a suceder.
Hundimiento en Segovia
Por otra parte, un inmueble deshabitado en la calle Sacramento, en el barrio de Zamarramala de Segovia, se ha derrumbado este martes sobre las 7 de la mañana.
Según una primera valoración efectuada por el Ayuntamiento de Segovia, el hundimiento podría estar directamente relacionado con el viento y la intensa lluvia caída durante la noche.
El derrumbe ha provocado afecciones en la vía pública ya que los escombros han invadido la calzada, impidiendo el paso de vehículos por la zona y obligando a acordonar el entorno por motivos de seguridad, un hecho que ha tenido también repercusiones en el transporte urbano.
Efectivos del Cuerpo de Bomberos y de la Policía Local de Segovia se han desplazado hasta el lugar para asegurar la zona, a la espera de que se finalicen las labores de retirada de escombros y limpieza del espacio.
