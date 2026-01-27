Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El temporal provoca el derrumbe de dos edificios en Ponferrada (León) y Segovia

La lluvia y viento ha causado daños materiales significativos en los dos inmuebles, donde los escombros ha obligado a cortar calles

Efificio derrumbado en Ponferrada, León.

Efificio derrumbado en Ponferrada, León. / César Sánchez - Ical

Efe

Valladolid

El temporal de lluvia y viento que azota la península ha provocado el derrumbe de dos edificios -uno semiabandonado y el otro deshabitado- en Ponferrada (León) y en Segovia, sin que se haya registrado ningún herido.

En el caso de Ponferrada, el edificio, en estado ruinoso, y que se usaba como garaje en superficie en la avenida de Compostilla en Ponferrada (León),se ha derrumbado esta madrugada.

El derrumbe de parte del tejado y de una pared se ha producido sobre las seis de la mañana y ha causado daños a cuatro coches que se encontraban en su interior y a dos que estaban aparcados fuera.

Derrumbe del antiguo edificio garaje Garnelo en el centro de Ponferrada

Derrumbe del antiguo edificio garaje Garnelo en el centro de Ponferrada / César Sánchez - Ical

El Ayuntamiento de Ponferrada ha anunciado que está analizando los expedientes de edificios que se encuentra en situación de abandono y adoptarán medidas preventivas para evitar que situaciones así vuelvan a suceder.

Hundimiento en Segovia

Por otra parte, un inmueble deshabitado en la calle Sacramento, en el barrio de Zamarramala de Segovia, se ha derrumbado este martes sobre las 7 de la mañana.

Según una primera valoración efectuada por el Ayuntamiento de Segovia, el hundimiento podría estar directamente relacionado con el viento y la intensa lluvia caída durante la noche.

El derrumbe ha provocado afecciones en la vía pública ya que los escombros han invadido la calzada, impidiendo el paso de vehículos por la zona y obligando a acordonar el entorno por motivos de seguridad, un hecho que ha tenido también repercusiones en el transporte urbano.

Efectivos del Cuerpo de Bomberos y de la Policía Local de Segovia se han desplazado hasta el lugar para asegurar la zona, a la espera de que se finalicen las labores de retirada de escombros y limpieza del espacio.

TEMAS

