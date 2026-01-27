Estas son las recomendaciones de la DGT si vas a viajar estos días en Castilla y León
Los avisos naranja de la Aemet, que comienzan esta tarde-noche, se centran en Zamora, León, Palencia y Burgos
Ical
La Dirección General de Carreteras (DGT) recomendó a los conductores planificar el viaje y consultar el estado de vialidad de las carreteras antes de realizar desplazamientos con motivo de la borrasca Joseph, cuya previsión alerta de precipitaciones en forma de nieve, que podrían caer de manera copiosa a partir de esta tarde en Zamora, León, Palencia y Burgos, con avisos naranjas de Aemet, a los que se sumará el resto de las provincias de Castilla y León.
Esta circunstancia puede dificultar la circulación por carretera, de ahí la importancia de mantenerse informado, además de ir equipados con neumáticos de invierno, todo tiempo o cadenas, informa Ical.
Tráfico condicionado por la nieve
La DGT traslada que la nieve puede condicionar el tráfico rodado en carreteras de alta capacidad (autopistas y autovías), tales como la A-6 Madrid-A Coruña; AP-6 Guadarrama (Madrid)- Adanero (Ávila); AP-61 Segovia-San Rafael; AP-51 Ávila-Villacastín; A-1 Madrid-Burgos; AP-1 Burgos-Vitoria; A-2 Madrid-Calatayud; y A-52 Benavente-Orense.
Ante esta situación, instaron a los conductores a que dejen libre el carril izquierdo para permitir el paso de vehículos de conservación de carreteras y quitanieves; prestar atención a la señalización en los paneles de mensaje variable y a las indicaciones de los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.
Además, es necesario extremar la precaución cuando se circule por las áreas y vías afectadas por esta previsión, así como disponer de los medios y equipamiento adecuado para transitar en condiciones de seguridad, entre ellas cadenas o neumáticos de invierno.
