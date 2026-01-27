Varios ríos de Castilla y León en aviso por posibles desbordamientos

El río Huebra en Puente Resbala (Salamanca) ha entrado en nivel rojo, con tendencia creciente, y hay otros siete avisos hidrológicos en nivel amarillo en la Comunidad, según la información de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), recogida por la Agencia Ical. El informe del organismo de cuenca indica que el nivel del río Huebra ha subido casi un metro en las últimas cinco horas, hasta una altura de 5,69 metros.

De los diez avisos hidrológicos del organismo de la cuenca, según la información consultada por la Agencia Ical sobre las 14.00 horas, ocho corresponden a ríos a su paso por la Comunidad, ya que dos son del Támega en la provincia de Orense.

Aviso amarillo

En nivel amarillo, están el Bernesga a su paso por la capital leonesa y por Alija de la Ribera (León), el Negro en Santa Eulalia de Ríonegro (Zamora), el Omaña en Las Omañas (León), el Pedroso en Pinilla de Los Moros (Burgos), el Porma en Secos (León) y el Tera en Camarzana de Tera (Zamora).

Desde la CHD se recuerda que para la jornada de hoy, se esperan lluvias generalizadas de carácter más disperso en la cuenca y principalmente en el tercio noroccidental de la Cantábrica con tendencia a remitir a lo largo de la tarde y hasta la madrugada, cuando se espera la entrada de otro frente que volverá a dejar lluvias también de carácter disperso a lo largo del miércoles y de nuevo hasta la madrugada. Para el jueves y viernes se espera la entrada de otros dos frentes (más activo el segundo) que seguirán dejando lluvia de forma generalizada, pero con principal afectación en la mitad occidental de la cuenca y en el área cantábrica.