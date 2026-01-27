Pablo López, este viernes en Salamanca
Actuará en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Castilla y León a las 21.00 horas
Ical
El artista malagueño Pablo López presenta este viernes, 30 de enero, a las 21.00 horas en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Castilla y León, con sede en Salamanca, su gira ‘El Niño del Espacio en Concierto 2026’, un espectáculo que devuelve al cantante los escenarios.
Con un repertorio que incluye sus grandes éxitos y las nuevas obras de su último álbum, López se encuentra en una gira por los principales teatros del país, acompañado de su banda y una cuidadosa puesta en escena.
Pablo López, “uno de los autores más relevantes del pop contemporáneo de nuestro país, está viviendo el mejor momento de su carrera profesional”, según la información difundida hoy por el Ayuntamiento. El “éxito” de su nueva gira de conciertos llegaba a España en el mes de mayo tras recorrer tierra azteca, Guatemala y la primera visita a Costa Rica, con todo vendido semanas antes del concierto. “Datos que ratifican su consolidación definitiva como uno de los grandes compositores e intérpretes del momento”, apuntó la organización.
- La mayor fábrica de maíz dulce de Europa se está construyendo en esta localidad de Castilla y León
- Primera víctima mortal de Castilla y León en el accidente de tren de Adamuz
- Descubre el nuevo pueblo de Castilla y León que ha entrado en la red de 'Los pueblos más bonitos de España': está al norte de Burgos y cuenta con un castillo medieval
- Alerta: Junta y 112 advierten de la borrasca Ingrid
- Regresa la nieve a cotas muy bajas en Castilla y León por la borrasca Ingrid
- Aunque no te lo creas, este bosque y lago glaciar no están en Sanabria
- El caldillo de gato: la receta que se comía hace años en muchos pueblos de Zamora, Salamanca y Ávila
- Sanabria, en aviso naranja por fuertes lluvias, que podrían dejar hasta 80 litros en tan solo 12 horas