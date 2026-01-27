Pablo López, este viernes en Salamanca

El artista malagueño Pablo López presenta este viernes, 30 de enero, a las 21.00 horas en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Castilla y León, con sede en Salamanca, su gira ‘El Niño del Espacio en Concierto 2026’, un espectáculo que devuelve al cantante los escenarios.

Con un repertorio que incluye sus grandes éxitos y las nuevas obras de su último álbum, López se encuentra en una gira por los principales teatros del país, acompañado de su banda y una cuidadosa puesta en escena.

Pablo López, “uno de los autores más relevantes del pop contemporáneo de nuestro país, está viviendo el mejor momento de su carrera profesional”, según la información difundida hoy por el Ayuntamiento. El “éxito” de su nueva gira de conciertos llegaba a España en el mes de mayo tras recorrer tierra azteca, Guatemala y la primera visita a Costa Rica, con todo vendido semanas antes del concierto. “Datos que ratifican su consolidación definitiva como uno de los grandes compositores e intérpretes del momento”, apuntó la organización.