Disfruta del balneario más bonito de España en esta ciudad de Castilla y León: este lugar mágico te sorprenderá para realizar una escapada perfecta

En pleno corazón de la Ribera del Duero, rodeado de viñedos e historia milenaria, un clásico monumental de antaño ha encontrado una nueva vida.

Si lo que quieres es disfrutar de una escapada diferente en un sitio privilegiado de Castilla y León, tienes que visitar este espléndido lugar.

Monasterio de Santa María de Valbuena (Valladolid)

El Castilla Termal Monasterio de Valbuena, un complejo ubicado en el exterior del histórico Monasterio de Santa María de Valbuena, que data del siglo s. XII, en San Bernardo (Valladolid), acoge a todo tipo de visitantes que buscan descansar y cuidarse en un entorno singular.

Este balneario de 5 estrellas, pionero en Castilla y León dentro de un antiguo edificio cisterciense, combina el patrimonio arquitectónico con las comodidades contemporáneas de un complejo termal de más de 2.000 m².

Las aguas mineromedicinales, que brotan del Manantial de San Bernardo, se usan tanto en piscinas termales interiores y exteriores como en diversas terapias relajantes y tratamientos corporales.

Algunos de los tratamientos estrella aprovechan incluso elementos de la tierra de la zona, como rituales que incorporan uvas o sensaciones inspiradas en el vino, en una perfecta fusión con la cultura local de la Ribera del Duero.

Más allá del agua termal, el complejo ofrece una experiencia completa: la posibilidad de descubrir los alrededores llenos de bodegas y rutas paisajísticas propias de una de las zonas vitivinícolas más reconocidas de España.

Este oasis de bienestar no exige ser huésped del hotel para acceder a las instalaciones termales, lo que lo convierte en un plan perfecto tanto para escapadas románticas como para desconectar en familia o entre amigos durante un fin de semana.

Entre la piedra centenaria del monasterio y el rumor del agua termal, este balneario sigue atrayendo a quienes buscan unir relajación y cultura en un solo viaje.