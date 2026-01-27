Dos días sin clase en Navaleno (Soria) por el temor de las familias a un vecino del pueblo

El colegio de Navaleno (Soria) afronta su segundo día sin alumnos tras la decisión de madres y padres de no llevar a sus hijos al colegio hasta que no tengan garantizada la seguridad en el municipio tras la puesta en libertad del hombre que, el pasado jueves, se llevó a sus dos hijos del colegio y se atrincheró con ellos en una vivienda de la localidad.

Según ha confirmado a Efe el subdelegado del Gobierno de Soria, Miguel Latorre, este martes se ha producido una reunión con los padres de los escolares para confirmarles que se va a intensificar la presencia policial en todo el municipio, sobre todo en las horas de entrada y salida del colegio, "por lo menos durante un tiempo hasta que se calme la situación".

Latorre ha mostrado su apoyo a los vecinos de Navaleno y ha ratificado su compromiso de intensificar la vigilancia en el municipio, además de recordarles que tienen a su disposición el teléfono 062, de atención inmediata, para denunciar cualquier tipo de amenaza.

"Son las medidas que podemos tomar ahora mismo porque hay que respetar la decisión judicial" de dejar en libertad a este hombre que fue denunciado por su pareja como supuesto autor de un delito de violencia machista, ha subrayado Latorre.

Medidas cautelares

El juzgado ha dictado medidas cautelares contra el detenido, como una orden de alejamiento de su mujer y sus hijos y la colocación de una pulsera anti-maltrato para proteger a la denunciante.

El subdelegado ha explicado que los padres le han trasladado "su inseguridad y miedo" tras la situación vivida la pasada semana, un sentimiento "entendible y justificado", según ha defendido Latorre, quien les ha pedido "tranquilidad" y "que no se dejen llevar por la emoción del momento para no tomar decisiones precipitadas".

En cualquier caso, Latorre ha reiterado que los padres "están en todo su derecho de reivindicar las medidas que consideren", pero les ha recordado que pueden solicitar otras medidas a las consejerías de la Junta de Castilla y León, con competencia para ello, en referencia a la Consejería de Educación y a la de Familia e Igualdad de Oportunidades