Dos días sin clase en Navaleno (Soria) por el temor de las familias a un vecino del pueblo
El juzgado ha impuesto medidas cautelares al varón que se llevó a sus hijos, incluyendo una orden de alejamiento y una pulsera antimaltrato para proteger a la denunciante
Ical
El colegio de Navaleno (Soria) afronta su segundo día sin alumnos tras la decisión de madres y padres de no llevar a sus hijos al colegio hasta que no tengan garantizada la seguridad en el municipio tras la puesta en libertad del hombre que, el pasado jueves, se llevó a sus dos hijos del colegio y se atrincheró con ellos en una vivienda de la localidad.
Según ha confirmado a Efe el subdelegado del Gobierno de Soria, Miguel Latorre, este martes se ha producido una reunión con los padres de los escolares para confirmarles que se va a intensificar la presencia policial en todo el municipio, sobre todo en las horas de entrada y salida del colegio, "por lo menos durante un tiempo hasta que se calme la situación".
Latorre ha mostrado su apoyo a los vecinos de Navaleno y ha ratificado su compromiso de intensificar la vigilancia en el municipio, además de recordarles que tienen a su disposición el teléfono 062, de atención inmediata, para denunciar cualquier tipo de amenaza.
"Son las medidas que podemos tomar ahora mismo porque hay que respetar la decisión judicial" de dejar en libertad a este hombre que fue denunciado por su pareja como supuesto autor de un delito de violencia machista, ha subrayado Latorre.
Medidas cautelares
El juzgado ha dictado medidas cautelares contra el detenido, como una orden de alejamiento de su mujer y sus hijos y la colocación de una pulsera anti-maltrato para proteger a la denunciante.
El subdelegado ha explicado que los padres le han trasladado "su inseguridad y miedo" tras la situación vivida la pasada semana, un sentimiento "entendible y justificado", según ha defendido Latorre, quien les ha pedido "tranquilidad" y "que no se dejen llevar por la emoción del momento para no tomar decisiones precipitadas".
En cualquier caso, Latorre ha reiterado que los padres "están en todo su derecho de reivindicar las medidas que consideren", pero les ha recordado que pueden solicitar otras medidas a las consejerías de la Junta de Castilla y León, con competencia para ello, en referencia a la Consejería de Educación y a la de Familia e Igualdad de Oportunidades
- La mayor fábrica de maíz dulce de Europa se está construyendo en esta localidad de Castilla y León
- Primera víctima mortal de Castilla y León en el accidente de tren de Adamuz
- Descubre el nuevo pueblo de Castilla y León que ha entrado en la red de 'Los pueblos más bonitos de España': está al norte de Burgos y cuenta con un castillo medieval
- Alerta: Junta y 112 advierten de la borrasca Ingrid
- Regresa la nieve a cotas muy bajas en Castilla y León por la borrasca Ingrid
- Aunque no te lo creas, este bosque y lago glaciar no están en Sanabria
- El caldillo de gato: la receta que se comía hace años en muchos pueblos de Zamora, Salamanca y Ávila
- Sanabria, en aviso naranja por fuertes lluvias, que podrían dejar hasta 80 litros en tan solo 12 horas