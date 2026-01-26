UGT demanda un gran pacto de industria en Castilla y León

El sindicato UGT en Castilla y León ha demandado este lunes un gran pacto de industria y ha calificado los convenios sectoriales como factores clave para garantizar derechos y salarios allí donde la fuerza sindical está más limitada.

La secretaria general de UGT Fica en Castilla y León, Sandra Vega, ha analizado en rueda de prensa la situación de la negociación colectiva y ha explicado los retos industriales de Castilla y León para 2026.

Han especificado que en esta Comunidad el tejido productivo está formado mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas y en muchas de ellas no existe representación sindical permanente.

En este sentido ha considerado que, sin convenios sectoriales fuertes, las condiciones laborales quedarían al arbitrio de cada empresa, generando desigualdad y precariedad.

"Por eso defendemos la negociación colectiva no como un fin en sí mismo, sino como una herramienta esencial de cohesión social, de equilibrio y de justicia laboral", ha expuesto Vega.

Incertidumbre económica

Ha situado la actualidad en un contexto de incertidumbre económica, por lo que el compromiso de su sindicato con la negociación colectiva es "total".

Para la representante sindical, la negociación colectiva es la herramienta clave para garantizar empleo de calidad, estabilidad y derechos laborales en la Comunidad.

Ha recordado que, en los últimos meses, se está viendo cómo algunos indicadores hablan ya de un aumento en la producción industrial, pero ha advertido de que ese aumento de la producción no está suponiendo en muchos casos una mejora real del empleo en la industria.

"Por eso venimos reclamando un gran pacto de industria para Castilla y León", que no se limite a celebrar cifras, sino que aborde cuestiones de fondo, qué tipo de industria se quiere, con qué condiciones laborales, con qué compromiso con el territorio, con qué estabilidad en el empleo y con qué responsabilidad social.

"No nos sirve una industria que produce más si lo hace a costa de precarizar, de subcontratar sin control, de rebajar salarios o de aumentar los ritmos de trabajo", ha considerado.

Ha apostado por una industria en Castilla y León que sea sinónimo de empleo de calidad, lo que solo es posible con una negociación colectiva fuerte.

Conflictos laborales

En este ámbito ha situado alguno de los principales conflictos laborales abiertos dentro del área de la federación sindical, que no surgen por casualidad, sino como consecuencia directa de la falta de voluntad negociadora de algunas empresas y de su resistencia a asumir mejoras laborales que son perfectamente asumibles.

Ha puesto como ejemplo el conflicto de Nissan, donde la plantilla se ha visto obligada a convocar huelgas parciales para reclamar cuestiones básicas, como la actualización salarial vinculada al IPCO el reconocimiento de la antigüedad y la mejora de categorías profesionales.

Vega ha citado además el conflicto que lleva meses iniciado en Iberdrola, una empresa que pertenece al Ibex 35 y todavía cuestiona mejoras salariales.

"Estamos hablando de mantener el poder adquisitivo, de reconocer la experiencia y de ordenar profesionalmente las plantillas, nada extraordinario, nada fuera de lo razonable y, sin embargo, ha sido necesario llegar al conflicto en estas empresas", ha resumido.

Se ha referido al caso de Losán, con centros de trabajo en la provincia de Soria y de Zamora, y ha opinado que la dirección no está diciendo la verdad sobre el futuro de estas fábricas.

"Reclamamos a la Junta de Castilla y León que ejerza su responsabilidad" en relación con el uso del dinero público concedido a esta empresa.