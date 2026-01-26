El PSOE "comienza el cambio" con una precampaña que presenta a un Martínez "honesto" y "cercano" con la gente

El PSOE de Castilla y León eligió el lema ‘Comienza el cambio’ como arenga de la precampaña electoral de cara a los comicios del próximo 15 de marzo, donde buscan visibilizar “sin filtros” al candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, con el objetivo de trasladar su “cercanía” y “honestidad" en contraposición a la “forma de gobernar” del Partido Popular durante estos 40 años en la Comunidad. Unas semanas que se estructurarán con una hoja de ruta diferente a partir de actos y encuentros “abiertos” a la ciudadanía para pisar el territorio frente al “gran formato”.

El secretario de Organización del PSOECyL, Daniel de la Rosa, aseguró que con el equipo de Martínez “cualquier vecino podrá identificarse”, por lo que apuntó que, durante las siete semanas que hay por delante, el trabajo se centra en demostrar a la gente el proyecto socialista para la Comunidad, porque es “aquí y ahora cuando empieza el cambio”. Todo ello con el fin de sumar una “mayoría social” de la mano de los progresistas y de todos aquellos que están “desencantados y hartos” de las políticas del PP. Se traduce en un cambio que representa “otra forma de gobernar”, dijo.

"Un candidato diferente"

De la Rosa aseguró que el cambio comienza con una “precampaña diferente y un candidato diferente”, que será “cercana, próxima a todos los territorios y apegada a las comarcas y provincias”. Es decir, un trabajo basado en la “empatía y escucha activa, de persona a persona y a la medida de Carlos Martínez”, subrayó.

Defendieron una nueva imagen y diseño para la precampaña, donde destaca un cartel a partir de una imagen en la que Martínez habla amistosamente con varias mujeres, a modo de “cercanía y honestidad”, añadieron, quienes adelantaron que habrá diferentes actos públicos durante las próximas semanas, sin dejar de lado los tradicionales, aunque los esfuerzos estarán centrados en aquellos más cercanos a la población.

El secretario de Organización del PSOECyL dejó claro que la precampaña y la campaña será “muy diferente", porque estará “muy pegada” a la ciudadanía, quien afirmó que, pese a que habrá algún mitin de gran formato, la mayoría serán encuentros abiertos. Aun así, de la Rosa confirmó que se contará con el apoyo nacional, tanto con la participación de Pedro Sánchez y de diversos ministros.

Preguntado por si dichas apariciones y visitas pueden perjudicar más que beneficiar en la Comunidad, de la Rosa defendió el “liderazgo” que representa Sánchez en España, por lo que recalcó que es la persona que puede “movilizar el voto progresista en Castilla y León".

Tierra de futuro

Por su parte, la vicesecretaria general del PSOECyL, Nuria Rubio, destalló que "han percibido" que la “ciudadanía quiere un cambio”, porque la “gente está cansada del desgobierno” de la Junta. “Ahora es la oportunidad y el momento para que la Comunidad sea una tierra de futuro y progreso”, de la mano de un equipo “comprometido, solvente y con experiencia”, añadió.

A partir del 15 de marzo hay “dos opciones posibles”. Es decir, gobierna Mañueco con sus “políticas de abandono a territorios y personas o gobierna Martínez”, o el PSOE, por lo que Rubio apeló a que la ciudadanía “haga una reflexión para que sepan que este cambio solo es posible” con su formación, informa Ical.

Rubio explicó que han mantenido diversas reuniones con gran variedad de colectivos, pero “en todos hay un mismo hilo conductor”, que no es otro que el “abandono y la desidia del Gobierno del PP”, quien señaló que Mañueco “no tiene mayoría ni la va a tener y la única opción para seguir desgobernando la Comunidad es junto a la extrema derecha”.

A ese respecto, comentó que Mañueco es “conocido” y “no hace falta que se presente”, aunque criticó que no se sepan todavía los cabezas de lista en cada provincia, a diferencia del equipo socialista, que posee “ganas e ilusión” a través del “mejor líder”, con un Carlos Martínez que “lleva muchos años gobernando en Soria”, quien es “cercano y empático”, destacó.