Un motorista de unos 55 años resulta herido en una colisión con un turismo en Salamanca.

Un motorista de unos 55 años resultó herido este lunes en un accidente de tráfico registrado a las 13.20 horas en la ciudad de Salamanca, en la rotonda que conecta la calle El Bierzo con la Avenida de Salamanca, tras una colisión entre un turismo y una motocicleta.

Según la información facilitada por los servicios de emergencia a Ical, el herido, un varón, se encontraba consciente y de pie en el momento de la llegada de los primeros efectivos. Desde el centro coordinador se dio aviso a la Policía Local de Salamanca y a Emergencias Sanitarias de Sacyl, que desplazó una ambulancia al lugar del suceso para atender al motorista. Asimismo, se informó del accidente al Cuerpo Nacional de Policía.