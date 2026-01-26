Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Universidad Popular La Guareña (Fuentesaúco)LA CAUSA DEL ACCIDENTE DE ADAMUZSanabria en alerta por el temporalLluvia de premios de la ONCE en ZamoraLa Carrera de la EsperanZa para acompañar las Edades del Hombre
instagramlinkedin

Un motorista de unos 55 años resulta herido en una colisión con un turismo en Salamanca

Tras la colisión, el herido fue atendido por los servicios de emergencia, que lo encontraron consciente y de pie en el lugar del suceso

Un motorista de unos 55 años resulta herido en una colisión con un turismo en Salamanca.

Un motorista de unos 55 años resulta herido en una colisión con un turismo en Salamanca. / LOZ

Ical

Salamanca

Un motorista de unos 55 años resultó herido este lunes en un accidente de tráfico registrado a las 13.20 horas en la ciudad de Salamanca, en la rotonda que conecta la calle El Bierzo con la Avenida de Salamanca, tras una colisión entre un turismo y una motocicleta.

Según la información facilitada por los servicios de emergencia a Ical, el herido, un varón, se encontraba consciente y de pie en el momento de la llegada de los primeros efectivos. Desde el centro coordinador se dio aviso a la Policía Local de Salamanca y a Emergencias Sanitarias de Sacyl, que desplazó una ambulancia al lugar del suceso para atender al motorista. Asimismo, se informó del accidente al Cuerpo Nacional de Policía.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Primera víctima mortal de Castilla y León en el accidente de tren de Adamuz
  2. Fallece un ciclista al colisionar frontalmente contra un camión articulado
  3. Descubre el nuevo pueblo de Castilla y León que ha entrado en la red de 'Los pueblos más bonitos de España': está al norte de Burgos y cuenta con un castillo medieval
  4. Alerta: Junta y 112 advierten de la borrasca Ingrid
  5. Castilla y León, en el borde del temporal: lluvia en retirada y nieve desde 800 metros
  6. Regresa la nieve a cotas muy bajas en Castilla y León por la borrasca Ingrid
  7. Nuevo balance: dos leoneses desaparecidos tras el accidente de tren
  8. Aunque no te lo creas, este bosque y lago glaciar no están en Sanabria

La mayor fábrica de maíz dulce de Europa se está construyendo en esta localidad de Castilla y León

La mayor fábrica de maíz dulce de Europa se está construyendo en esta localidad de Castilla y León

Un motorista de unos 55 años resulta herido en una colisión con un turismo en Salamanca

Un motorista de unos 55 años resulta herido en una colisión con un turismo en Salamanca

El PSOE "comienza el cambio" con una precampaña que presenta a un Martínez "honesto" y "cercano" con la gente

El PSOE "comienza el cambio" con una precampaña que presenta a un Martínez "honesto" y "cercano" con la gente

CSIF denuncia que Castilla y León gaste 200.000 euros en sistemas de radio para incendios ya obsoletos

CSIF denuncia que Castilla y León gaste 200.000 euros en sistemas de radio para incendios ya obsoletos

¿Habrá debates electorales en Castilla y León? Comienzan las negociaciones

¿Habrá debates electorales en Castilla y León? Comienzan las negociaciones

La Junta amplía la alerta por fenómenos meteorológicos adversos para todas las provincias de Castilla y León

La Junta amplía la alerta por fenómenos meteorológicos adversos para todas las provincias de Castilla y León

El Gobierno creará diecinueve plazas de jueces en Castilla y León durante 2026, ninguna en Zamora

El Gobierno creará diecinueve plazas de jueces en Castilla y León durante 2026, ninguna en Zamora

La ciudad que se visita bajo tierra: el laberinto de bodegas que convierte la lluvia en plan

La ciudad que se visita bajo tierra: el laberinto de bodegas que convierte la lluvia en plan
Tracking Pixel Contents