La mayor fábrica de maíz dulce de Europa se está construyendo en esta localidad de Castilla y León

Huercasa se encuentra inmersa en la construcción de la mayor fábrica de maíz dulce en mazorca de Europa, que estará ubicada en la localidad segoviana de Sanchonuño, cuya inversión, realizada entre 2025 y 2027, superará los 20 millones de euros. El objetivo de la actuación es consolidar la posición de la compañía en el sector.

La empresa líder en Europa en productos vegetales de quinta gama busca con la inversión dar una “mayor solidez a su cadena de suministro”, al incrementar la producción y abrir la posibilidad de servir a nuevos clientes, a la vez que “refuerza su compromiso de servicio durante los 365 días del año”.

Según un comunicado recogido por Ical, la empresa apostará en sus cultivos por el producto nacional de proximidad, con el compromiso de “producto europeo para Europa”. Huercasa realiza así una “firme apuesta por la calidad, la seguridad alimentaria y la sostenibilidad”.

Fruit Logística

Esta actuación es una de las principales novedades que la compañía trasladará a clientes, proveedores y al sector en general durante su participación en una nueva edición de Fruit Logística, la cita hortofrutícola más importante a nivel europeo, que se celebrará en Berlín, del 4 al 6 de febrero.

Además, Huercasa mantiene a la vez el foco en su proyecto en Rumanía, con una planta de fabricación centrada fundamentalmente en la remolacha, en la que se sigue invirtiendo para garantizar el mejor servicio a los clientes del centro y el Este de Europa.