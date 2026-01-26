La Junta amplía la alerta por fenómenos meteorológicos adversos para todas las provincias de Castilla y León

La Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta de Castilla y León amplía la declaración de la alerta vigente por nevadas ante la previsión de fenómenos meteorológicos adversos (lluvias, vientos y nevadas) en todas las provincias de la Comunidad desde las 10:00 horas de hoy lunes, día 26, y con fecha de finalización a determinar en función de la evolución.

Fuentes del Ejecutivo autonómico recordaron que desde hoy se prevé la entrada sucesiva de un carrusel de borrascas iniciado con'Joseph' que afectarán a la totalidad de la Comunidad a lo largo de la semana, informa Ical.

En este contexto, se prevén precipitaciones intensas con acumulaciones significativas de hasta 80 mm en 12 horas principalmente en las comarcas de Sanabria (Zamora) y en el sur de las provincias de Ávila y Salamanca. La persistencia de las lluvias se mantendrá durante toda la semana, siendo la madrugada del martes al miércoles el punto de mayores acumulados.

Los vientos presentes desde hoy, con intensidades que podrían alcanzar y superar los 90 kilómetros por hora en el oeste, afectarán mañana martes al total de la Comunidad. Además, se espera para el miércoles un descenso en la cota de nieve por lo que no se descarta que vuelvan a producirse precipitaciones en forma de nieve en cotas bajas.

Medidas de autoprotección

La Agencia de Protección Civil y Emergencias recuerda a la ciudadanía la importancia de adoptar medidas de autoprotección para minimizar los efectos de las lluvias, vientos y nevadas. Se recomienda especialmente que se revise periódicamente el tejado y bajadas de agua, y se elimine toda acumulación de escombros, hojas o tierra, entre otros, que puedan obstaculizar el paso del agua al alcantarillado o cuneta próxima a su vivienda.

Asimismo, aconseja comprobar que la vivienda no se encuentra en un cauce seco por el que pueda pasar una riada; alejarse de las orillas y cauces de ríos y barrancos, de torrentes y de sus puentes; y revisar los anclajes de los elementos fijados en el exterior del edificio, como antenas, carteles, macetas, cornisas, persianas y toldos, entre otros.

Protección Civil también recomienda que permanecer lejos de las ventanas con cristales, que pueden estallar por la presión del viento exterior; y si le sorprende el viento conduciendo, extremar las precauciones asegurando las manos sobre el volante y reduciendo la velocidad. “Lo mejor es no quedarse dentro de su coche, busque refugio en lugar seguro. Si es preciso métase debajo de él, no se quede dentro”, agrega.

Además, comenta que si es preciso salir al exterior, se lleven varias prendas ligeras y cálidas superpuestas, antes que una sola prenda de tejido grueso. Evitar las prendas ajustadas, y permitir que el aire circule y actúe como aislante. Protéjase rostro, cabeza y manos.

La Junta agrega que no se realicen ejercicios físicos excesivos ya que el frío no es bueno para el corazón; y que se tomen precauciones para evitar el envenenamiento producido por braseros, estufas, carbón o gas en lugares cerrados sin renovación de aire. Tenga a mano un extintor ante la posibilidad de incendio.