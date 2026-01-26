¿Habrá debates electorales en Castilla y León? Comienzan las negociaciones

El PSOE y el PP han concertado para esta semana un contacto para abordar sus respectivos planes sobre los debates electorales en Castilla y León, según ha explicado este lunes el secretario autonómico de Organización del PSOE, Daniel de la Rosa, quien ha indicado que tiene como interlocutora a la coordinadora de campaña del PP-CyL, Isabel Blanco.

En una rueda de prensa convocada para presentar el lema de la precampaña del PSOE -"Aquí comienza el cambio"-, De la Rosa ha remarcado que la voluntad del candidato socialista, Carlos Martínez, es mantener debates cara a cara con el presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, además de los establecidos por la ley autonómica que fija en al menos dos los debates electorales con los partidos que tuvieron grupo parlamentario propio en esta legislatura: PP, PSOE y Vox.

De la Rosa ha reconocido que en sus contactos preliminares con Blanco no han entrado en el fondo de la cuestión, pero sí ha lamentado que Mañueco, en su comparecencia del fin de semana, diera a entender que va a "escurrir el bulto" y su voluntad será cumplir con lo fijado por la ley autonómica, en el sentido de participar únicamente en los debates a tres.

Un debate cara a cara

El secretario de Organización se ha mostrado convencido de que "a la mayoría de los vecinos les gustaría un debate cara a cara" entre Mañueco y Martínez, además de los establecidos con el resto de formaciones políticas que puedan llegar a organizarse, también en el ámbito provincial con los respectivos cabezas de lista.

Sobre el cara a cara y los debates con más representantes, De la Rosa ha detallado que la intención del PSOE es que puedan ser organizados en la televisión pública TVE, aunque abiertos a otros espacios y medios de comunicación que puedan conectarse en un "espacio neutro".

Preguntado también por la propuesta del candidato socialista para que la lista más votada el 15 de marzo tenga facilidades para gobernar por parte del partido que quede segundo, De la Rosa ha mantenido la propuesta, pero ha subrayado que es necesario llegar a un "acuerdo público previo" que fije las condiciones.