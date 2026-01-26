CSIF denuncia que Castilla y León gaste 200.000 euros en sistemas de radio para incendios ya obsoletos

El sindicato CSIF ha denunciado este lunes que la Junta de Castilla y León haya dedicado 200.000 euros a sistemas de radiocomunicación del operativo de incendios forestales que están "claramente obsoletos, más propios del siglo pasado y muy lejos de los estándares tecnológicos que hoy exigen las emergencias forestales".

En un comunicado, el sindicato ha recordado que en las zonas afectadas por los incendios del pasado agosto "los teléfonos facilitados por la Junta al personal del operativo carecían de cobertura y las radios de emergencia no funcionaban, dejando al operativo sin medios de comunicación".

Y a su juicio, como consecuencia, la gestión de los incendios se realizó "de manera precaria y totalmente inadmisible a través de los teléfonos móviles particulares de los propios trabajadores, una situación que evidencia el abandono del sistema de comunicaciones y el riesgo al que se sometió al personal de extinción en plena emergencia".

"Hablamos de bomberos forestales, agentes y personal de extinción que han tenido que actuar sin comunicaciones operativas, sin saber qué ocurría a su alrededor, sin poder coordinarse adecuadamente y sin garantías mínimas de seguridad", ha sostenido CSIF.

Dinero en parches

El sindicato ha lamentado que después de que el consejero de Medio Ambiente Juan Carlos Suárez-Quiñones afirmara en las Cortes de Castilla y León que se había aprendido de los errores cometidos en los incendios de 2025, la primera decisión adoptada haya sido destinar más de 200.000 euros a sistemas de radiocomunicación del operativo de incendios forestales que están claramente obsoletos.

"Mientras otras comunidades han apostado por sistemas satelitales y digitales modernos, interoperables y seguros, en Castilla y León se sigue gastando dinero en parches, reparaciones y tecnología del pasado, alargando artificialmente la vida de un sistema que ya ha demostrado ser ineficaz y peligroso", han alertado desde CSIF.

El sindicato ha argüido que la propia Junta de Castilla y León ha reconocido durante la formación impartida a los trabajadores que "las ondas presentan importantes limitaciones e interferencias que deterioran la calidad de la señal", provocadas por factores como la radiación solar extrema, las interferencias con repetidores de telefonía o televisión, los obstáculos geográficos o la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión.

Para CSIF eso evidencia "las carencias estructurales de un sistema que no ofrece garantías en situaciones de emergencia y de las cuales son perfectamente conocedores en la Junta, cuando se deben implantar".