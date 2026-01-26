Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Estado de la carreteras en Castila y León este lunes: tres vías siguen cortadas, una en Zamora

Una decena de tramos de la red secundaria de carreteras de la Comunidad obligan a usar cadenas

Nieve en la provincia de Salamanca

Nieve en la provincia de Salamanca / Vicente - Ical

Ical

Valladolid

La nieve caída en los últimos días obliga a circular con cadenas en una decena de tramos de la red secundaria de carreteras de la Comunidad, mientras que cinco tramos de las provincias de Salamanca y Zamora permanecen cortados.

En León, la provincia más afectada, las cadenas son obligatorias en la LE-331, entre Puebla de Lillo y La Raya; LE-126, en La Baña; LE-142, en Foncebadón; LE-233, entre Besande y Siero de la Reina; LE-234, entre Siero de la Reina y Prioro; LE-321, en Redipuertas, y en la LE-333, entre Maraña y Cofiñal. Por su parte, en Burgos hay que circular con cadenas en la BU-571, en Río de la Sía y en la BU-820, entre Ibeas de Juarros y Riocavado de la Sierra, mientras que en Salamanca son necesarias en la SA-201 en La Alberca.

Además, en la provincia de Zamora está cortada al tráfico la ZA-103, en San Martín de Castañeda, mientras que en Salamanca están cerradas la DSA-191, en Candelario y la DSA-2’3 entre El Cabaco y Peña de Francia.

Por ultimo, desde la DGT se recomienda precaución para transitar León por la N-630 a la altura de Villamanín, así como por los puertos de San Glorio y el Pontón, en la N-621; mientras que en Palencia hay que extremar la precaución en la CL-627 entre Rabanal de los Caballeros y Piedrasluengas. Además, en Soria hay problemas en la SO-830 y en Segovia en la SG-615, en La Pradera del Navalhorno.

