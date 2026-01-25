Sanabria, en aviso naranja por fuertes lluvias, que podrían dejar hasta 80 litros en tan solo 12 horas
El norte de León y la provincia de Zamora tendrán que estar atentas por el viento del suroeste, con rachas máximas de 80 kilómetros por hora
Ical
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado el aviso a naranja por las lluvias mañana lunes en el sur de Ávila y la comarca zamorana de Sanabria, donde pueden caer hasta 80 litros por metro cuadrado en 12 horas. En el caso de Sanabria, el aviso será entre las 8.00 de la mañana y las 22.00 horas, mientras que en la provincia abulense comenzará a partir de las 15 horas y se prolongará hasta medianoche.
En el resto de la provincia de Ávila y Salamanca, el aviso por lluvias será amarillo, con la probabilidad de que se acumulen hasta 60 litros en 12 horas. Además, según la información consultada por Ical, el norte de León, Sanabria y el resto de la provincia de Zamora tendrán que estar atentas por el viento del suroeste, con rachas máximas de 80 kilómetros por hora.
