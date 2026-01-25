Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sanabria, en aviso naranja por fuertes lluvias, que podrían dejar hasta 80 litros en tan solo 12 horas

El norte de León y la provincia de Zamora tendrán que estar atentas por el viento del suroeste, con rachas máximas de 80 kilómetros por hora

Una persona con un paraguas.

Una persona con un paraguas. / Javier Etxezarreta

Ical

Valladolid

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado el aviso a naranja por las lluvias mañana lunes en el sur de Ávila y la comarca zamorana de Sanabria, donde pueden caer hasta 80 litros por metro cuadrado en 12 horas. En el caso de Sanabria, el aviso será entre las 8.00 de la mañana y las 22.00 horas, mientras que en la provincia abulense comenzará a partir de las 15 horas y se prolongará hasta medianoche.

En el resto de la provincia de Ávila y Salamanca, el aviso por lluvias será amarillo, con la probabilidad de que se acumulen hasta 60 litros en 12 horas. Además, según la información consultada por Ical, el norte de León, Sanabria y el resto de la provincia de Zamora tendrán que estar atentas por el viento del suroeste, con rachas máximas de 80 kilómetros por hora.

