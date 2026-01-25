Nuevo aviso amarillo esta semana en Castilla y León, esta vez por vientos de hasta 80 kilómetros hora
Aemet informa de lluvias, con acumulaciones de hasta 50 litros en 12 horas, para mañana en las provincias de Ávila, Salamanca y Zamora
Ical
Valladolid
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo el próximo martes por vientos de componente oeste, con rachas máximas entre 70 y 80 kilómetros por hora, en todas las provincias de Castilla y León.
El aviso comenzará al mediodía -salvo en Ávila, Salamanca, Segovia y Soria que se retrasa a las 15.00 horas- y se prolongará hasta la medianoche.
Además, según la información consultada por Ical, mañana lunes y el martes hay un aviso amarillo por lluvias en las provincias de Ávila, Salamanca y la comarca zamorana de Sanabria, donde pueden acumularse entre 40 y 50 litros por metro cuadrado en 12.00 horas.
