Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Editorial Zamora: fin de una prometedora legistalturaCamino del Lobo: claves del proyectoConvento de las Juanas en ZamoraEstafas en centros de Cáritas de ZamoraSúper Copa de Galgos en Zamora
instagramlinkedin

Nuevo aviso amarillo esta semana en Castilla y León, esta vez por vientos de hasta 80 kilómetros hora

Aemet informa de lluvias, con acumulaciones de hasta 50 litros en 12 horas, para mañana en las provincias de Ávila, Salamanca y Zamora

Árboles caídos por los fuertes vientos en la provincia de Salamanca este fin de semana.

Árboles caídos por los fuertes vientos en la provincia de Salamanca este fin de semana. / Vicente - Ical

Ical

Valladolid

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo el próximo martes por vientos de componente oeste, con rachas máximas entre 70 y 80 kilómetros por hora, en todas las provincias de Castilla y León.

El aviso comenzará al mediodía -salvo en Ávila, Salamanca, Segovia y Soria que se retrasa a las 15.00 horas- y se prolongará hasta la medianoche.

Noticias relacionadas

Además, según la información consultada por Ical, mañana lunes y el martes hay un aviso amarillo por lluvias en las provincias de Ávila, Salamanca y la comarca zamorana de Sanabria, donde pueden acumularse entre 40 y 50 litros por metro cuadrado en 12.00 horas. 

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents