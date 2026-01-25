Nuevo aviso amarillo esta semana en Castilla y León, esta vez por vientos de hasta 80 kilómetros hora

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo el próximo martes por vientos de componente oeste, con rachas máximas entre 70 y 80 kilómetros por hora, en todas las provincias de Castilla y León.

El aviso comenzará al mediodía -salvo en Ávila, Salamanca, Segovia y Soria que se retrasa a las 15.00 horas- y se prolongará hasta la medianoche.

Además, según la información consultada por Ical, mañana lunes y el martes hay un aviso amarillo por lluvias en las provincias de Ávila, Salamanca y la comarca zamorana de Sanabria, donde pueden acumularse entre 40 y 50 litros por metro cuadrado en 12.00 horas.