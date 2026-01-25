Cuando nieva, manda el caldo: el ritual caliente que invita a descubrir Candelario, joya invernal de Salamanca

En cuanto el termómetro cae y la nieve blanquea la sierra, se repite un gesto tan simple como eficaz, abrir un termo y servir un caldo humeante. No es solo “para entrar en calor”. Es una pausa estratégica que hidrata cuando menos apetece beber, repone sales y ayuda a sostener el gasto energético de una jornada fría. Pero, además, se ha convertido en un pequeño ritual social: el momento de parar, recomponerse y mirar el paisaje con otra calma.

Esa escena encuentra un escenario especialmente elocuente en Candelario, municipio salmantino de montaña con casco histórico protegido y declarado Bien de Interés Cultural en la categoría de Conjunto Histórico desde 1975, además, forma parte de la red de Los Pueblos Más Bonitos de España desde 2015.

De los refugios al “hay caldo”: una tradición con varias capas

La costumbre de tomar caldo en días de frío tiene raíces prácticas (comida caliente, fácil de servir y de digerir) y también culturales. En el norte, incluso existe el conocido letrero de “hay caldo” en bares: un consomé sencillo que se ofrece como gesto reconfortante cuando baja la temperatura.

Con el tiempo, el termo terminó de popularizar la idea del “calor bebible” al alcance de cualquiera, ya sea en ruta, en miradores o tras una mañana de nieve.

La escapada redonda: nieve en La Covatilla y tarde de pueblo en Candelario

A pocos kilómetros, la estación de esquí Sierra de Béjar–La Covatilla opera como puerta de entrada al “modo invierno” del entorno, con una oferta orientada al esquí familiar y pistas de pendiente suave; distintas guías del sector sitúan su dominio en torno a 20 km esquiables.

Y ahí es donde Candelario marca la diferencia, cuando se cierran las cremalleras y se guardan los guantes, el visitante se encuentra con un pueblo pensado para el paseo lento, con arquitectura serrana y detalles identitarios que lo han hecho célebre (como sus batipuertas y el trazado tradicional de sus calles).

Noticias relacionadas

Itinerario sugerido para “venir por la nieve y quedarse por el caldo”