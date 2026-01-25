Varios intoxicados, entre ellos cuatro policías, por el incendio en una vivienda en Valladolid
Los alertantes señalan que las llamas salían de un balcón del octavo piso y había mucho humo
Ical
Varias personas, entre ellos cuatro policías, resultaron hoy intoxicadas por inhalación de humo por el incendio en una vivienda en la calle Guipúzcoa, del barrio de Las Delicias en Valladolid.
El Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León recibió varias llamadas minutos después de las 17.30 horas que informaban de un incendio en una vivienda situada en el número 2 de la calle Guipúzcoa, en Valladolid capital. Los alertantes indicaron que las llamas salían de un balcón del octavo piso y había mucho humo.
El 1-1-2 avisó del suceso a la Policía Municipal, el Cuerpo Nacional de Policía y Bomberos de Valladolid, que desplazó hasta el lugar dos autobombas, una escala y un vehículo de mando y control. También se comunicó el incendio a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que movilizó una UVI móvil y una ambulancia soporte vital básico. Al llegar, los servicios de emergencia solicitaron asistencia sanitaria para atender a varias personas intoxicadas por el humo, entre ellos cuatro agentes, tal y como apuntó el Cuerpo de Bomberos a la Agencia Ical.
