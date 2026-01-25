La BonoLoto deja 7,2 millones de euros en esta provincia de Castilla y León

El sorteo de BonoLoto de ayer dejó un acertante de primera categoría (seis aciertos) en Soria, que percibirá 7,2 millones euros. El boleto se selló en la Administración de Loterías número 5 de la capital, situada en la calle Estudios, 7.

La combinación ganadora estuvo formada por los números: 2, 3, 4, 5, 38 y 42. El complementario fue el 23 y el reintegro correspondió al 6.