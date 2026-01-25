La BonoLoto deja 7,2 millones de euros en esta provincia de Castilla y León
El boleto fue sellado en Soria
Ical
Soria
El sorteo de BonoLoto de ayer dejó un acertante de primera categoría (seis aciertos) en Soria, que percibirá 7,2 millones euros. El boleto se selló en la Administración de Loterías número 5 de la capital, situada en la calle Estudios, 7.
La combinación ganadora estuvo formada por los números: 2, 3, 4, 5, 38 y 42. El complementario fue el 23 y el reintegro correspondió al 6.
- Primera víctima mortal de Castilla y León en el accidente de tren de Adamuz
- Fallece un ciclista al colisionar frontalmente contra un camión articulado
- Descubre el nuevo pueblo de Castilla y León que ha entrado en la red de 'Los pueblos más bonitos de España': está al norte de Burgos y cuenta con un castillo medieval
- Castilla y León, en el borde del temporal: lluvia en retirada y nieve desde 800 metros
- Alerta: Junta y 112 advierten de la borrasca Ingrid
- Regresa la nieve a cotas muy bajas en Castilla y León por la borrasca Ingrid
- Nuevo balance: dos leoneses desaparecidos tras el accidente de tren
- Aunque no te lo creas, este bosque y lago glaciar no están en Sanabria