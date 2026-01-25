Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La BonoLoto deja 7,2 millones de euros en esta provincia de Castilla y León

El boleto fue sellado en Soria

Sorteo de la Bonoloto.

Ical

Soria

El sorteo de BonoLoto de ayer dejó un acertante de primera categoría (seis aciertos) en Soria, que percibirá 7,2 millones euros. El boleto se selló en la Administración de Loterías número 5 de la capital, situada en la calle Estudios, 7.

La combinación ganadora estuvo formada por los números: 2, 3, 4, 5, 38 y 42. El complementario fue el 23 y el reintegro correspondió al 6.

