Rescatadas varias personas de un telesilla que se detuvo en La Pinilla (Segovia)

Los servicios de emergencia han rescatado este sábado a varias personas que se encontraban montadas en un telesilla de la estación de esquí de La Pinilla, en Segovia, que se detuvo y en el que, según los alertantes del suceso, algunos usuarios tenían frío y estaban asustados.

Según ha informado el servicio de emergencias 112 de Castilla y León, a las 12:37 horas comenzaron a recibirse llamadas alertando de que el telesilla llevaba parado una media hora y había muchas personas en él.

El suceso fue comunicado al Centro Coordinador de Emergencias y fueron movilizados los Bomberos, la Guardia Civil de Segovia y Emergencias Sanitarias-Sacyl, que desplazó recursos al lugar.

Ante esta situación, el Centro Coordinador de Emergencias activó al grupo de rescate de la Junta de Castilla y León, así como a las agrupaciones de Protección Civil de Riaza y de La Granja.

Finalmente, todas las personas que se encontraban en el telesilla fueron evacuadas y atendidas, sin que haya trascendido por el momento el número de afectados ni se haya comunicado la posible existencia de algún herido.