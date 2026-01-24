Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rescatadas varias personas de un telesilla que se detuvo en La Pinilla (Segovia)

Las llamadas alertaron de que el telesilla llevaba media hora parado

Telesilla en una estación de esquí.

Telesilla en una estación de esquí. / Europa Press/Contacto/Sadak Souici

Efe

Segovia

Los servicios de emergencia han rescatado este sábado a varias personas que se encontraban montadas en un telesilla de la estación de esquí de La Pinilla, en Segovia, que se detuvo y en el que, según los alertantes del suceso, algunos usuarios tenían frío y estaban asustados.

Según ha informado el servicio de emergencias 112 de Castilla y León, a las 12:37 horas comenzaron a recibirse llamadas alertando de que el telesilla llevaba parado una media hora y había muchas personas en él.

El suceso fue comunicado al Centro Coordinador de Emergencias y fueron movilizados los Bomberos, la Guardia Civil de Segovia y Emergencias Sanitarias-Sacyl, que desplazó recursos al lugar.

Ante esta situación, el Centro Coordinador de Emergencias activó al grupo de rescate de la Junta de Castilla y León, así como a las agrupaciones de Protección Civil de Riaza y de La Granja.

Finalmente, todas las personas que se encontraban en el telesilla fueron evacuadas y atendidas, sin que haya trascendido por el momento el número de afectados ni se haya comunicado la posible existencia de algún herido.

TEMAS

