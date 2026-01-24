Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Actualización borrasca Ingrid en ZamoraReestructuración judicial en ZamoraPlanta de biogás en ZamoraBalonmano Zamora
instagramlinkedin

Un muerto y una herida en el incendio de una casa en un pueblo de Valladolid

La mujer fue trasladada al hospital

Ambulancia de Emergencias Sanitarias, Sacyl.

Ambulancia de Emergencias Sanitarias, Sacyl. / JCYL / Europa Press

Efe

Valladolid

Un hombre de 75 años ha fallecido y una mujer de 76 ha resultado herida este sábado en un incendio registrado en una vivienda de la localidad vallisoletana de Santovenia de Pisuerga, han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León.

Fue poco antes de las 11.00 horas cuando el 112 tuvo conocimiento del fuego, declarado en una casa situada en el número 7 de la calle Caseta de esa localidad.

El aviso del suceso fue trasladado a los Bomberos de la Diputación de Valladolid, a la Guardia Civil de Valladolid y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que movilizó una UVI móvil, un equipo médico y una ambulancia de soporte vital básico.

Noticias relacionadas y más

En el lugar del siniestro, el personal sanitario confirmó el fallecimiento de un hombre de 75 años y atendió a una mujer de 76, que fue trasladada posteriormente en UVI móvil al Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents