Un muerto y una herida en el incendio de una casa en un pueblo de Valladolid
La mujer fue trasladada al hospital
Efe
Un hombre de 75 años ha fallecido y una mujer de 76 ha resultado herida este sábado en un incendio registrado en una vivienda de la localidad vallisoletana de Santovenia de Pisuerga, han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León.
Fue poco antes de las 11.00 horas cuando el 112 tuvo conocimiento del fuego, declarado en una casa situada en el número 7 de la calle Caseta de esa localidad.
El aviso del suceso fue trasladado a los Bomberos de la Diputación de Valladolid, a la Guardia Civil de Valladolid y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que movilizó una UVI móvil, un equipo médico y una ambulancia de soporte vital básico.
En el lugar del siniestro, el personal sanitario confirmó el fallecimiento de un hombre de 75 años y atendió a una mujer de 76, que fue trasladada posteriormente en UVI móvil al Hospital Clínico Universitario de Valladolid.
