Mañueco aspira a gobernar en solitario y pide “preservar la estabilidad en tiempos turbulentos”

El presidente del Partido Popular de Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, trasladó hoy su “aspiración” de poder gobernar en solitario tras las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo, ya que, desde su experiencia, con dos gobiernos de coalición y uno en solitario, “lo mejor, lo más eficaz y lo que ofrece más estabilidad” es un Gobierno en solitario.

“En estos tiempos turbulentos”, el popular quiso pedir a los castellanoleoneses “serenidad y reflexión” de cara a los comicios, para que “valoren las propuestas de los candidatos y todos los partidos para ver cómo se puede mejorar el futuro”.

Unas elecciones que consideró, según recogió la Agencia Ical, que supondrán el momento idóneo para “dejar claro” que en Castilla y León “se cree en las instituciones, en el Estado de derecho, en la ley y la justicia y en la separación de poderes”, así como “una oportunidad para mandar un mensaje claro al resto de España” de que “la política puede ser limpia y útil”.

Cuna del parlamentarismo

Unos principios que, reconoció, no aparecen por “casualidad” sino que “se sostienen cuando los defendemos entre todos y se debilitan cuando se dan por hechos”. Fue entonces cuando recordó que Castilla y León es la cuna del parlamentarismo, una forma de representación que hoy todo el mundo reconoce como “patrimonio democrático”, sobre el que se asentaron con “raíces profundas” los derechos y las libertades. Mañueco también hizo referencia que desde “esta tierra” se miró al Atlántico y se estrecharon lazos “duraderos” con América, al tender puentes entre orillas y generaciones en una comunidad de lengua y cultura que hoy sigue vigente.

“Es una gran herencia pero también es una gran obligación. Por eso, en Castilla y León preferimos el acuerdo a la discordia, la convivencia al grito y la verdad a la consigna. Esta obligación hace que a los castellanoleoneses nos corresponde ser centro de equilibrio, concordia y futuro para España. En este momento, tenemos que demostrar que estamos a la altura de lo que requiere nuestra Nación”, subrayó. En este sentido, señaló que su Ejecutivo ha tratado de aunar esfuerzos desde el diálogo y el entendimiento para llegar a acuerdos.

El candidato del PP a la Junta apuntó que, tal y como había asegurado en anteriores ocasiones, se ha agotado la legislatura, con la convocatoria de los comicios en marzo. Aseguró que su formación llega esta fecha con un “amplio” cumplimiento de los compromisos de Gobierno que ha trabajado con “ahínco”, por lo que sus planteamientos tienen un “aval de responsabilidad” pero también un “aval de garantía”. Por lo tanto, declaró que ahora es el momento de dar la voz a los ciudadanos de Castilla y León. Reconoció que la firma de una convocatoria de las elecciones es uno de los actos “más importantes” que puede realizar un presidente al precisar que no es un simple trámite administrativo sino que es un llamamiento a todos los castellanos y leoneses para que, libremente, elijan a quienes les van a representar durante los próximos cuatro años.

Alfonso Fernández Mañueco destacó, según Ical, que las próximas elecciones en la Comunidad tienen que centrarse en los problemas reales de las personas de Castilla y León y en las soluciones de futuro para los ciudadanos. “La pregunta del 15 de marzo no es solo quién gobernará sino también qué tipo de Comunidad queremos ser”, sentenció. En este sentido, destacó que su planteamiento es situar a Castilla y León entre las tres mejores comunidades de España para vivir.