Las claves de los embolsamientos de camiones ante las alertas meteorológicas en Castilla y León: así se ordenan

La borrasca Ingrid en Castilla y León se desinfla y baja su intensidad tras condicionar la circulación en la provincia de Zamora y dejar varados a primera hora de este sábado a 1.151 camiones. Sin embargo, los camiones ya son libres y pueden circular tras los embolsamientos obligatorios. Tras varias horas anclados, recuperan la movilidad por las carreteras de Zamora y continúan su ruta.

Pero, ¿quién es el encargado de ordenar los embolsamientos y con qué criterios?

El embolsamiento de vehículos durante temporales (nieve, hielo, viento o lluvia intensa) es una medida oficial de gestión del tráfico y no una decisión improvisada. La decisión corresponde a las autoridades de tráfico, en función del tipo de vía:

En carreteras estatales (autovías y nacionales).

Ejecuta la orden sobre el terreno y decide puntos concretos de retención.

Centros de Gestión de Tráfico

Analizan datos en tiempo real (meteorología, cámaras, sensores).

Administraciones autonómicas o provinciales

En carreteras de su competencia, siempre coordinadas con la DGT. En nuestro caso, diputaciones provinciales y Junta de Castilla y León.

En situaciones graves, la decisión se toma en coordinación con Aemet, Protección Civil y Servicios de Mantenimiento de Carreteras.

¿Cómo se decide?

El embolsamiento se ordena cuando se dan uno o varios de estos factores:

Nieve o hielo que impiden la circulación segura de vehículos pesados. Viento fuerte que puede desestabilizar camiones. Accidentes o cortes que reducen la capacidad de la vía. Necesidad de facilitar el trabajo de quitanieves. Riesgo de que un camión quede atravesado y bloquee la carretera.

El criterio clave es preventivo: se actúa antes de que la situación se descontrole. Para ello, se seleccionan puntos estratégicos como enlaces, áreas de servicio o polígonos. La Guardia Civil detiene y agrupa los camiones, que permanecen "embolsados" -de ahí el término- hasta que se garantiza la seguridad.

Araceli Saavedra

El embolsamiento es de obligado cumplimiento y no hacerlo implica multas y pérdida de puntos, además de un riesgo grave para la seguridad vial. Se trata de impedir que los camiones queden atravesados en la calzada y evitar accidentes en los tramos complicados. Además, las carreteras necesitan "vía libre" para facilitar el trabajo de las máquinas quitanieves y servicios de emergencia en el caso de que sean necesarios.