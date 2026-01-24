Castilla y León, todo el sábado en aviso amarillo por nieve

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene hasta la medianoche de hoy sábado el nivel amarillo por nieve, con acumulaciones de entre dos y diez centímetros, en las provincias de Burgos, León, Palencia, Segovia y Zamora.

Según las previsiones de la Aemet, consultadas por Ical, la comarca de Sanabria, en Zamora, puede registrar una acumulación de nieve en 24 horas de diez centímetros por encima de los 1.200 metros de altitud, con probabilidad de ventiscas. En la Ibérica de Burgos, la vertiente cantábrica en León y Palencia, y el Sistema Central de Segovia habrá menos espesores de nieve, al quedarse en cinco centímetros, también por encima de los 1.200 metros. En el caso del Bierzo (León), podría llegar a solo dos centímetros, pero la nieve podría caer en cualquier cota. En todos los casos, la probabilidad es entre el 40 y el 70 por ciento.