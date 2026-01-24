Estado de las carreteras en Castilla y León: continúan los problemas circulatorios en algunos tramos
La red secundaria de carreteras presenta algunos problemas en las provincias de Ávila, Salamanca, Segovia, Soria y Zamora
Ical
El paso de la borrasca Ingrid, que azota de, manera especial, al noroeste de la Península Ibérica, y la nieve que ha caído en las últimas horas obliga a circular con precaución en la Nacional 6 en el límite entre la Comunidad de Madrid y Castilla y León, en concreto entre Tablada y Gudillos (Segovia). También, hay algunas complicaciones en el tramo de la autovía A-6 en la provincia de León, en los puertos de montaña entre Quintanilla de Combarros y La Ribera del Folgoso y entre La Portela de Valcarce y Piedrafita Do Cebreiro (Lugo), según la información facilitada por la Dirección General de Tráfico (DGT) consultada por la Agencia Ical.
En cuanto a la red secundaria de carreteras en la Comunidad, está prohibida la circulación de camiones y vehículos articulados, autobuses y es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno en la AV-901 en Villanueva de Ávila y en la AV-932 entre La Cañada y Casas de Navancuerda, ambas en la provincia abulense.
Salamanca y Zamora
En Soria, está prohibido también el tráfico de vehículos pesados en la SO-830 (entre El Quintanarejo y Montenegro de Cameros y entre El Quintanarejo y Vinuesa), además hay que transitar con precaución en la CL-101 (entre Agreda y La Milana y entre Almzán y Baraona).
En Salamanca, tampoco circular los camiones en la SA-214 (entre Guijuelo y Cristóbal) y la SA-100 (entre Vallejera de Riofrío y La Hoya) y son obligatorias las cadenas en la SA-102 (Sorihuela), CL-510 (entre Valverde de Gonzaliañez y Padiernos).
Desde primera hora de la mañana, la DGT mantiene cerrada la ZA-103, a la altura de San Martín de Castañeda, en la provincia de Zamora, y prohíbe el paso de camiones en la CL-601, en La Pradera de Navalhorno, mientras que es transitable con precaución la SG-615 en el mismo municipio de Segovia.
