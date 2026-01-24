Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Actualización borrasca Ingrid en ZamoraReestructuración judicial en ZamoraPlanta de biogás en ZamoraBalonmano Zamora
instagramlinkedin

Estado de las carreteras en Castilla y León: continúan los problemas circulatorios en algunos tramos

La red secundaria de carreteras presenta algunos problemas en las provincias de Ávila, Salamanca, Segovia, Soria y Zamora

Temporal de nieve en el sur de la provincia de Salamanca

Temporal de nieve en el sur de la provincia de Salamanca / José Vicente - Ical

Ical

Valladolid

El paso de la borrasca Ingrid, que azota de, manera especial, al noroeste de la Península Ibérica, y la nieve que ha caído en las últimas horas obliga a circular con precaución en la Nacional 6 en el límite entre la Comunidad de Madrid y Castilla y León, en concreto entre Tablada y Gudillos (Segovia). También, hay algunas complicaciones en el tramo de la autovía A-6 en la provincia de León, en los puertos de montaña entre Quintanilla de Combarros y La Ribera del Folgoso y entre La Portela de Valcarce y Piedrafita Do Cebreiro (Lugo), según la información facilitada por la Dirección General de Tráfico (DGT) consultada por la Agencia Ical.

En cuanto a la red secundaria de carreteras en la Comunidad, está prohibida la circulación de camiones y vehículos articulados, autobuses y es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno en la AV-901 en Villanueva de Ávila y en la AV-932 entre La Cañada y Casas de Navancuerda, ambas en la provincia abulense.

Salamanca y Zamora

En Soria, está prohibido también el tráfico de vehículos pesados en la SO-830 (entre El Quintanarejo y Montenegro de Cameros y entre El Quintanarejo y Vinuesa), además hay que transitar con precaución en la CL-101 (entre Agreda y La Milana y entre Almzán y Baraona). 

En Salamanca, tampoco circular los camiones en la SA-214 (entre Guijuelo y Cristóbal) y la SA-100 (entre Vallejera de Riofrío y La Hoya) y son obligatorias las cadenas en la SA-102 (Sorihuela), CL-510 (entre Valverde de Gonzaliañez y Padiernos).

Noticias relacionadas y más

Desde primera hora de la mañana, la DGT mantiene cerrada la ZA-103, a la altura de San Martín de Castañeda, en la provincia de Zamora, y prohíbe el paso de camiones en la CL-601, en La Pradera de Navalhorno, mientras que es transitable con precaución la SG-615 en el mismo municipio de Segovia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Primera víctima mortal de Castilla y León en el accidente de tren de Adamuz
  2. Fallece un ciclista al colisionar frontalmente contra un camión articulado
  3. Descubre el nuevo pueblo de Castilla y León que ha entrado en la red de 'Los pueblos más bonitos de España': está al norte de Burgos y cuenta con un castillo medieval
  4. Castilla y León, en el borde del temporal: lluvia en retirada y nieve desde 800 metros
  5. Alerta: Junta y 112 advierten de la borrasca Ingrid
  6. Regresa la nieve a cotas muy bajas en Castilla y León por la borrasca Ingrid
  7. La nieve complica la circulación en varias autovías de Castilla y León
  8. Nuevo balance: dos leoneses desaparecidos tras el accidente de tren

Estado de las carreteras en Castilla y León: continúan los problemas circulatorios en algunos tramos

Estado de las carreteras en Castilla y León: continúan los problemas circulatorios en algunos tramos

Mañueco aspira a gobernar en solitario y pide “preservar la estabilidad en tiempos turbulentos”

Mañueco aspira a gobernar en solitario y pide “preservar la estabilidad en tiempos turbulentos”

Rescatadas varias personas de un telesilla que se detuvo en La Pinilla (Segovia)

Rescatadas varias personas de un telesilla que se detuvo en La Pinilla (Segovia)

Un muerto y una herida en el incendio de una casa en un pueblo de Valladolid

Un muerto y una herida en el incendio de una casa en un pueblo de Valladolid

Castilla y León, todo el sábado en aviso amarillo por nieve

Castilla y León, todo el sábado en aviso amarillo por nieve

El caldillo de gato: la receta que se comía hace años en muchos pueblos de Zamora, Salamanca y Ávila

Las claves de los embolsamientos de camiones ante las alertas meteorológicas en Castilla y León: así se ordenan

Las claves de los embolsamientos de camiones ante las alertas meteorológicas en Castilla y León: así se ordenan

Adif limita a 60 kilómetros por hora la velocidad entre Segovia y Garcillán por una "deformación de la vía" del AVE a Madrid

Adif limita a 60 kilómetros por hora la velocidad entre Segovia y Garcillán por una "deformación de la vía" del AVE a Madrid
Tracking Pixel Contents