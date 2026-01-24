Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El caldillo de gato: la receta que se comía hace años en muchos pueblos de Zamora, Salamanca y Ávila

El plato es uno de los ejemplos más crudos y reveladores de la cocina de supervivencia que marcó durante siglos la vida rural en distintas zonas de Castilla y León.

Abril Oliva

¿Caldo de gato? No, no lleva gato. El nombre de la receta provoca una primera reacción de sorpresa, sin embargo, este caldillo nada tiene que ver con el animal que sugiere su denominación. Es, en realidad, uno de los ejemplos más crudos y reveladores de la cocina de supervivencia que marcó durante siglos la vida rural en distintas zonas de Castilla y León.

Este plato, hoy prácticamente desaparecido, formó parte de la alimentación cotidiana de pastores, jornaleros y familias humildes en comarcas de Zamora, Salamanca o Ávila, especialmente, en los meses de invierno y en épocas de escasez. Era una sopa caliente, reconfortante, elaborada con lo mínimo imprescindible. Sus únicos ingredientes eran agua, ajo, pan duro, pimentón y, si había suerte, un chorrito de aceite o un trozo de tocino. No había carne, ni pescado ni ingredientes nobles.

Caldo.

Caldo. / Foto de Jenvit Keiwalinsarid

Un nombre que esconde ironía y memoria

En un contexto de pobreza extrema, bautizar una sopa sin carne como “de gato” era una forma de simplificar la receta ya que en realidad quería decir "con lo que haya". Lejos de resultar humillante para quienes lo consumían, el nombre formaba parte de un lenguaje popular cargado de resignación y sarcasmo, muy habitual en la cultura campesina.

Cocinar para resistir

El caldillo de gato no era una receta fija, sino una fórmula abierta. Cada casa lo adaptaba según lo disponible: hierbas del campo, un hueso para dar algo de sabor, vinagre para levantar el caldo. Lo importante no era el refinamiento, sino su función: calentar el cuerpo, engañar al estómago y permitir seguir trabajando.

Hoy en día, el caldillo de gato ya no se sirve en restaurantes ni aparece apenas en recetarios. Sobrevive en la memoria oral y está ligada al abandono del mundo rural, a la mejora de las condiciones de vida y al cambio radical en la forma de alimentarse.

