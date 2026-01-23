El PP Europeo afirma que “Mercosur es una muy buena noticia para la industria exportadora de Castilla y León”

El eurodiputado del Grupo Popular Raúl de la Hoz aseguró hoy en Valladolid que “Mercosur es una muy buena noticia para la industria exportadora de Castilla y León”. Según explicó en declaraciones recogidas por Ical, “el acuerdo de Mercosur también tiene una vertiente industrial, que es extraordinariamente positiva para la industria de Castilla y León y su capacidad exportadora”.

“Nuestra exportación depende en gran medida del gran mercado que supone Mercosur y tanto para la industria de la automoción, como para la industria en general exportadora de Castilla y León, Mercosur es una muy buena noticia, y lo que tenemos que hacer ahora es avanzar de la mano de esta industria para posibilitar el crecimiento de nuestra industria a través de las exportaciones”, aseguró instantes antes de participar en la jornada "Automoción ante el reto 2035: regulación europea de emisiones, cadena de valor y competencia global", organizada por el Clúster de automoción y movilidad de Castilla y León (FaCyL)

Inquirido sobre la decisión adoptada este miércoles por el Parlamento Europeo, para remitir el polémico acuerdo de libre comercio de la Unión Europea (UE) con el Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) al Tribunal de Justicia de la Unión (TJUE), para que revise si es compatible con los tratados comunitarios, De la Hoz calificó lo ocurrido con Mercosur esta semana como “una maniobra bastante torpe por parte de la ultraizquierda y la ultraderecha, no para paralizar el acuerdo de Mercosur, sino para obstaculizar las salvaguardas, que realmente son lo que importa a los agricultores y a los ganaderos en nuestra comunidad autónoma”.

Agricultores y ganaderos

En ese sentido, explicó que el Grupo Popular trabajará para que en el próximo mes de febrero se aprueben esas salvaguardas “y los agricultores y ganaderos de Castilla y León tengan la absoluta tranquilidad y confianza de que el acuerdo de Mercosur en ningún caso va a perjudicar sus intereses, pese a que algunos estén bombardeándolo sencillamente para perjudicar a la Unión Europea y con ello también a los agricultores y ganaderos españoles”.

De la Hoz explicó el sentido de su voto “contra de una iniciativa de Podemos, de The Left, el partido radical de la izquierda, para que se analizará por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea la legalidad del acuerdo de Mercosur, algo que está absolutamente patente por la jurisprudencia propia del Tribunal en otros acuerdos”. A su juicio, se trata de “una maniobra bastante torpe de la izquierda radical para paralizar la entrada en vigor, que ni siquiera lo han conseguido”. “A esos obstáculos, a esas trampas, evidentemente sí voté en contra, lo que me sorprende es que ante esa iniciativa de la izquierda radical, la derecha radical vote a favor”, concluyó.

En este escenario, señaló que ahora quedan por votar dos cuestiones fundamentales: por un lado, las salvaguardas, que es “la garantía de que los intereses de los ganaderos y agricultores de Castilla y León están protegidos”. “Si lo están, votaré a favor, y si no los están o veo algún riesgo de que los intereses de los ganaderos y Castilla y León puedan estar en peligro, evidentemente no votaré a favor”.

Por otra parte, queda pendiente la votación definitiva de Mercosur, que inicialmente debería haber tenido lugar en mayo o junio, y que ante la situación actual, y “gracias a la ultraderecha y a la ultraizquierda, a partidos como Compromís, BNG, Esquerra Republicana, Podemos, Sumar o Vox, se demorará en torno a dos años, lo cual será un absoluto sinsentido”.