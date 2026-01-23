Pillan a cuatro furtivos cazando con galgos y visión térmica en Segovia

La Guardia Civil de los puestos de Navalmanzano y Carbonero el Mayor en unión de una Patrulla del Seprona de la provincia de Segovia ha denunciado a cuatro furtivos que fueron pillados cazando con galgos y visión térmica.

Los hechos, según informa el Instituto Armado, ocurrieron el pasado 14 de enero durante el desarrollo de un despliegue conjunto encaminado a localizar a este grupo que habían sido avistados durante los días anteriores en los términos municipales de Fuentepelayo, Aguilafuente, Escalona del Prado y Mozoncillo.

Los agentes interceptaron un vehículo todo terreno de color oscuro, que había sido descrito por alertantes que habían denunciado ya estos hechos. Identificados los ocupantes, la Guardia Civil comprobó que transportaban en el vehículo tres galgos, sin respetar las medidas de seguridad obligatorias preceptivas, portando además un visor térmico, por lo que se procedió a tramitar las correspondientes denuncias por infracciones observadas tanto en materia de caza, tráfico y bienestar animal, poniendo los efectos intervenidos a disposición de la autoridad judicial.

La Ley de Caza de Castilla y León establece la prohibición explícita del uso de visores térmicos en actividades cinegéticas, dado que dicha práctica atenta contra los principios fundamentales de caza ética y sostenible; ocasionando además un grave perjuicio a la fauna existente en los cotos de caza afectados, así como a los vecinos miembros asociados a los mismos.

La colaboración ciudadana y del colectivo de cazadores de la zona ha resultado fundamental para el desarrollo de esta actuación policial, señala el comunicado.