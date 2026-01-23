La Junta de Castilla y León mantiene activada la alerta en todas las provincias ante el episodio de nevadas

La Junta de Castilla y León mantiene activada la alerta meteorológica en todas las provincias de la comunidad ante el episodio de nevadas asociado al paso de la borrasca Ingrid. La alerta fue declarada por la Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta de Castilla y León a las 22.00 horas de ayer ante el riesgo de nevadas en todo el territorio autonómico.

Desde el inicio del episodio de meteorología adversa por nevadas, el día 22 de enero de 2026, y hasta las 16.30 horas de hoy, el Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil ha registrado incidencias relacionadas con este fenómeno, sin que se hayan producido daños personales ni incidentes de especial relevancia, ni afección a servicios básicos, informa Ical.

Durante la jornada del viernes se espera que los efectos de la borrasca Ingrid sigan siendo relevantes en Castilla y León, con precipitaciones moderadas intermitentes y generalizadas, que podrán ser localmente más consistentes en zonas de montaña de la mitad occidental de la comunidad. En estas áreas se podrán acumular más de 20 centímetros de nieve nueva, si bien Aemet ha informado a las 15.30 horas de acumulaciones de hasta diez centímetros en 24 horas en zonas de montaña. No se descarta la presencia de tormentas dispersas durante las horas centrales del día, acompañando a las nevadas.

Cuota de nieve

La cota de nieve se sitúa en torno a los 1.000 metros a primeras horas, descendiendo progresivamente hasta situarse entre los 600 y 800 metros al final del día. En consecuencia, se espera que las precipitaciones en forma de nieve afecten también a amplias zonas de meseta durante la segunda mitad de la jornada de hoy y, al menos, hasta la jornada de mañana, con acumulaciones que podrán alcanzar los 5 centímetros en 24 horas. Esta situación podrá ser más persistente en las mesetas de León, Zamora y Salamanca. El viento soplará del suroeste con intensidad fuerte, con rachas que podrán superar ocasionalmente los 60 kilómetros por hora en zonas de meseta y los 70 en áreas de montaña, generando ventiscas en las zonas afectadas por nieve.

Incidentes

Desde el inicio del episodio y hasta las 16.30 horas del día 23 de enero se han registrado un total de 60 incidentes relacionados con las nevadas, la mayor parte, incidencias en vías de comunicación y solicitudes de quitanieves o sal en carretera. De ellos, siete corresponden a incidencias en núcleos de población y 53 a incidencias en vías de comunicación, sin afección a servicios básicos.

Por provincias, las incidencias registradas habían sido mayores en León, 31, seguida por Zamora, 14; Ávila, cinco; Palencia, cuatro; Valladolid y Salamanca, dos, y Soria y Burgos, una. En cuanto a la distribución temporal, dos incidentes se produjeron el día 22 de enero y 60 durante la jornada del día 23 de enero, lo que eleva el total acumulado a 62 incidentes desde el inicio del episodio.

Desde el Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil se continuará con las labores de seguimiento de las previsiones meteorológicas y de la evolución de los incidentes asociados a este episodio de nevadas.

Red viaria

En relación con la red viaria, la Junta de Castilla y León mantiene activa la alerta en todas las provincias ante las precipitaciones en forma de nieve, que están afectando principalmente a las carreteras de León y Zamora. A primera hora de la tarde de este viernes se mantienen cerrados cuatro tramos de la red viaria autonómica en las provincias de León y Zamora. Asimismo, permanecen cerrados al tráfico pesado 11 tramos localizados en León (diez) y Ávila (uno).

En todas las provincias de la comunidad, a excepción de Valladolid, existe al menos un tramo afectado por nieve, por lo que se recomienda extremar la precaución en la circulación. El hielo también complica la circulación de vehículos pesados en Salamanca, donde se mantienen dos tramos cerrados, y se registran otros nueve tramos con circulación condicionada en las provincias de Ávila, Palencia y Soria.

Vialidad invernal

La Junta de Castilla y León mantiene activado el dispositivo de vialidad invernal para dar respuesta a las inclemencias meteorológicas, integrado por 474 profesionales de carreteras, 147 máquinas quitanieves y 131 infraestructuras de almacenaje de fundentes. El operativo cuenta con más de 10.000 toneladas de sal distribuidas en los principales centros operativos de toda la red autonómica, que supera los 11.500 kilómetros de carreteras. A primera hora de esta tarde se encontraban activas 60 quitanieves del dispositivo, trabajando principalmente en las provincias de Ávila, León y Zamora.

A este dispositivo se suma el helicóptero de Rescate y Salvamento con la unidad adscrita al mismo, la Unidad de Apoyo Logístico y Emergencias, cerca de 3.000 voluntarios de Protección Civil y casi 800 agentes medioambientales. Asimismo, se integran en el operativo el sistema de avisos Es-Alert y la plataforma Territorio Rural Inteligente, que cuenta con más de 100 sensores de prevención para garantizar la seguridad ciudadana y con 26 paneles informativos inteligentes instalados en puertos de montaña.

Carreteras afectadas en Castilla y León

En cuanto a las carreteras afectadas en Castilla y León, existen tramos cerrados para el paso de vehículos concretamente en tramos de León en las carreteras LE-126 de La Baña al límite con Galicia; LE-233 de Besande a la LE-234; LE-321 de La Vecilla a Asturias; LE-473 de Pola de Gordón al Pantano de Luno; y la LE-481 de Puente Orugo al límite con Asturias. Mientras que en Zamora está cortada la ZA-103 de la ZA-104 a la Laguna de los Peces y en Segovia un tramo de la SG-112 de Riofrío de Riaza al límite con Castilla la Mancha.

Existen 122 tramos con precaución en todas las provincias excepto en Soria y Valladolid, con León (44) y Palencia (40), como las más afectadas, seguidas por Zamora (20), Ávila (diez), Salamanca y Segovia (tres en ambos casos) y Burgos (dos). Mientras que con tráfico exclusivo con uso de cadenas hay hasta 37 vías de la red autonómica en las provincias de León (19), Zamora (14), Burgos (dos) y Ávila y Soria (uno en cada una).