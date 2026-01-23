Un bosque excepcional y un lago glaciar que te transportarán a la historia y la naturaleza, y no, no está en la provincia zamorana

A primera hora de la mañana, cuando la niebla todavía se agarra a las laderas de la Montaña Oriental leonesa, Puebla de Lillo guarda un secreto que no siempre figura en los folletos turísticos. No es un mirador ni un plato típico, es un bosque.

A pocos minutos del casco urbano se extiende el Pinar de Puebla de Lillo, un enclave de pino silvestre que los técnicos y naturalistas citan como una de las grandes referencias forestales del noroeste peninsular. No se trata solo de un “pinar bonito”, sino de un espacio con figuras de protección dentro del Parque Regional Montaña de Riaño y Mampodre, donde el objetivo es claro: preservar un patrimonio natural que, por extensión y grado de conservación, se considera excepcional en la Cordillera Cantábrica.

El paseo por el pinar tiene algo de viaje atrás en el tiempo. La textura del suelo, el silencio que se impone entre troncos rectos y la sensación de estar en un paisaje que ha cambiado menos de lo que parece. Aquí, la importancia no se mide solo en vistas, se mide en biodiversidad y en la capacidad de un ecosistema para sostener vida. Los especialistas destacan su riqueza en flora, fauna y, especialmente, en el mundo de los hongos, que convierte el entorno en un aula abierta para quien sabe mirar.

El Lago de Isoba

Pero Puebla de Lillo no se queda en el bosque. En el mismo municipio arranca otra ruta con aroma a historia y montaña: el camino hacia el Lago de Isoba, un lago de origen glaciar que aparece como un espejo entre cumbres. La senda, además, cruza puntos que recuerdan que estas montañas han sido también territorio de trabajo.

Por el recorrido se localizan referencias a antiguas explotaciones mineras (minas de talco) y al castro de Castiltejón, testigos de una ocupación humana que precede con mucho a los mapas modernos. Y, como suele ocurrir en los pueblos con memoria, el lago carga también con su leyenda local sobre el origen del paraje.

En tiempos en los que la naturaleza se consume a golpe de “escapada”, la combinación de Puebla de Lillo resulta llamativa por otro motivo: no necesita artificio. Un pinar singular, un lago nacido del hielo y restos que hablan de minería y asentamientos antiguos conforman un relato completo, de los que se entienden sin grandes discursos. Basta con caminar despacio y dejar que el lugar haga el resto.