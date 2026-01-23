La borrasca Ingrid cubre de nieve el oeste de Castilla y León y complica la circulación en 27 tramos viarios

La borrasca Ingrid complica a esta hora la circulación por 27 tramos de carreteras de Castilla y León, tras dejar intensas nevadas, sobre todo en el oeste de la Comunidad. En concreto, los conductores se encontrarán con problemas en casi 300 kilómetros, donde la Dirección General de Tráfico (DGT) ha activado los avisos amarillo, rojo o negro ante la presencia de nieve sobre la calzada.

Asimismo, de acuerdo a la información de la DGT, la provincia más afectada por el temporal de nieve, frío y viento es León, donde se acumulan 20 de los 32 avisos existentes en lacomunidad. También en Zamora Tráfico avisa de problemas en la circulación en cinco puntos, así como en otros tres de Salamanca y Palencia y uno de Ávila y Burgos.

En la autopista de Asturias (AP-66), con aviso verde por nieve, tienen prohibido adelantar los vehículos pesados entre el punto kilométrico 65 y el 84 desde El Reúndu hasta Caldas de Luna y entre el 144 y el 172 entre Fresno del Camino y Villace. En la A-6, se mantiene la misma prohibición que impide adelantar a los vehículos pesados en ambos sentidos entre desde el punto kilométrico 321 al 339, del 360 al 339 y del 375 al 390. Lo mismo sucede en la A-66, desde el punto kilométrico 144 al 172.

Las carreteras nacionales leonesas con aviso rojo por nevadas son varias, como la LE-333, desde el punto kilométrico siete al 14 en ambos sentidos, con el uso obligatorio de cadenas o neumáticos de invierno, además de una restricción de velocidad a 30 kilómetros por hora a turismos y el acceso restringido para autobuses y vehículos pesados. La LE-331 se encuentra en un estado similar, en aviso rojo, desde el kilómetro 26 al 41.

El resto de carreteras con los mismos avisos y restricciones son la LE-126 del kilómetro 64 al 66, la LE-142 desde el kilómetro 19 al 23, la LE-233 del kilómetro 0 al 8, la LE-234 del kilómetro 29 al 15 y la LE-321 del punto kilométrico 40 al 45. La única carretera de León con aviso amarillo es la N-630 que tiene una restricción temporal de velocidad de 60 kilómetros por hora y la restricción de acceso para vehículos pesados entre el kilómetro 68 y 87. El puerto de Ventana también se encuentra en aviso rojo con la prohibición de acceso para autobuses y vehículos pesados, el uso obligatorio de cadenas o de neumáticos de invierno y la reducción de velocidad a 30 kilómetros por hora.

Zamora

La provincia de Zamora acumula los avisos más destacados por nieve en las autovías como la A-6 desde el punto kilométrico 262 al 292 en ambos sentidos, desde Benavente a Valcabado del Páramo, con una restricción temporal de velocidad a 60 kilómetros por hora para turismos y el acceso restringido para vehículos pesados. Las mismas incidencias y se registran en la A-52 desde el kilómetro cero hasta el 79 que va desde San Román del Valle hasta Triufé.

En esta misma carretera, en la A-52, pero sólo en sentido creciente hay un aviso rojo por nevadas, lo que obliga al uso de cadenas o neumático de invierno, además de la restricción de velocidad a 30 kilómetros por hora. Está prohibido el acceso para autobuses y vehículos pesados.

En cuanto a las nacionales, la N-122 cuenta con la prohibición de adelantar para los vehículos pesados desde el kilómetro 517 al 537 en los dos sentidos, mientras que la N-525 se encuentra con aviso amarillo con el acceso restringido para vehículos pesados y la reducción temporal de velocidad a 60 kilómetros por hora para el resto de vehículos también en ambos sentidos.

Salamanca

En Salamanca La DSA-191 se encuentra con aviso rojo en ambos sentidos, lo que obliga al uso de cadenas o neumático de invierno, además de la restricción de velocidad a 30 kilómetros por hora y el acceso prohibido a vehículos pesados del kilómetro cero al ocho, en Candelario. A partir del kilómetro ocho, la DSA-191 está cerrada con aviso negro. La SA-203 está marcada en rojo desde el kilómetro ocho hasta el doce en ambos sentidos, lo que obliga uso de cadenas o neumático de invierno, además de la restricción de velocidad a 30 kilómetros por hora.

Palencia, Ávila y Burgos

Los tres avisos de la provincia de Palencia son de color verde. El Puerto de Piedrasluengas cuenta con la prohibición de adelantar a vehículos pesados del kilómetro cero al 29 en ambos sentidos. La misma prohibición tienen la CL-626 del kilómetro 177 al 231 y la CL-615 desde el kilómetro 69 al 91.

El único aviso en la provincia de Ávila es en el Puerto de Peñanegra, de color amarillo en ambos sentidos, con restricción de velocidad a 60 kilómetros por hora y el acceso restringido para los vehículos pesados.

Finalmente, el aviso rojo de Burgos se encuentra en la BU-571, lo que obliga al uso de cadenas o neumático de invierno, además de la restricción de velocidad a 30 kilómetros por hora y el acceso restringido para vehículos pesados del kilómetro cinco al siete.