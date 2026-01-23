Adif limita a 60 kilómetros por hora la velocidad entre Segovia y Garcillán por una "deformación de la vía" del AVE a Madrid

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) activó hoy una limitación temporal de velocidad a 60 kilómetros por hora entre Segovia y Garcillán por una “deformación de la vía” que afecta a la línea Madrid-Valladolid. Esta decisión está provocando retrasos este viernes en las circulaciones entre la capital de España y Castilla y León, según fuentes del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible consultadas por Ical.

En concreto, esta incidencia se ha registrado tras recibir el aviso de los “maquinistas” que han circulado por este corredor de alta velocidad, si bien ha sido verificada después por los servicios de mantenimiento del gestor ferroviario. En concreto, la “deformación de la vía” afecta a un tramo comprendido entre los kilómetros 68,2 y 86,4, es decir, en 18,2 kilómetros de la línea Madrid-Valladolid.

Zamora y Sanabria

Esta limitación temporal de velocidad, que impide a los trenes superar en este tramo los 60 kilómetros por hora, está complicando la circulación ferroviaria entre Madrid y el norte, puesto que esta línea de alta velocidad es la utilizada por los servicios que se dirigen a Segovia, Valladolid, Palencia, León o Burgos, así como a los que desde Olmedo (Valladolid) continúan hasta Zamora y Sanabria.

También afecta a los trenes que atraviesan Castilla y León para comunicar Madrid con Galicia -Orense-Santiago-, Asturias (Variante de Pajares), Cantabria y el País Vasco. Además, algunos servicios se desvían en Olmedo (Valladolid) hacia Medina del Campo y desde esta población que cuenta con estación de alta velocidad hacia Salamanca.

Mensajes en los móviles

Los viajeros han recibido este viernes en sus móviles mensajes en los que se les informe que su tren, que en algunos casos ha salido ya con retraso respecto del horario establecido, acumula demoras de hasta 90 minutos, que se atribuye al “establecimiento de distintas limitaciones de velocidad y una incidencia operativa”.