El presidente de Castilla y León asegura que "el acuerdo con Mercosur no se puede aplicar si no hay reprocidad"

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, sostuvo que el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur no se puede aplicar si no se garantiza una reciprocidad real y salvaguardas, a la vez que reclamó los controles en fronteras.

Mañueco, un día después de que el Parlamento Europeo decidiera remitir el tratado al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) para asegurarse que el mismo se ajusta a derecho comunitario, recordó ayer en su cuenta oficial X la postura común que hace una semana alcanzó la Junta con las organizaciones agrarias. "Hace una semana acordamos con las organizaciones agrarias una postura común. Mercosur no se puede aplicar si no se garantiza una reciprocidad y salvaguardas reales", aseguró.

Cabe recordar que la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y las organizaciones profesionales agrarias alcanzaron el pasado 14 de enero un acuerdo por unanimidad, por el que solo apoyarán el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur "si se garantiza una reciprocidad real y efectiva, garantizando los mismos requisitos medioambientales, agronómicos y sociales para importaciones, con control y trazabilidad".

En el acuerdo también se reclamó el "refuerzo" de controles en frontera y auditorías e inspecciones en terceros países para certificar el cumplimiento de exigencias sanitarias, fitosanitarias, zoosanitarias y de bienestar animal, entre otras. Otro de los puntos en los que hubo acuerdo fue en vincular la defensa del sector y el acuerdo UE-Mercosur a la negociación del próximo Marco Financiero Plurianual, con la que exigieron una PAC post-2027 "sólida y sin recortes" que mantenga el Feaga/Feader e incremente sus dotaciones económicas.

Claúsulas de salvaguardia

Por su parte el portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carrriedo, aseguró que para aplicar el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur "faltaría" recoger "cuestiones muy importantes" vinculadas con la "reciprocidad" en la normativa sobre la producción y clausulas de "salvaguarda", así como "garantías" para los agricultores y ganaderos e instrumentos de control en frontera y en origen. "Nosotros estamos claramente del lado de agricultores y ganaderos", dijo.

En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, Fernández Carriedo aseguró que la Junta y los agricultores y ganaderos, que se están movilizando estos días, reclaman competir en "condiciones de igualdad", tras enviar este miércoles el Parlamento Europeo el acuerdo comercial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que la corte comunitaria revise si es compatible con los tratados de la UE, lo que paraliza su tramitación en la práctica.