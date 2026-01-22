Donde disfrutar de la nieve en Castilla y León este fin de semana

La llegada de la borrasca Ingrid a la Península traerá durante este fin de semana un escenario propio de pleno invierno para gran parte de Castilla y León, con probabilidad de nevadas en zonas de montaña y cotas de nieve que podrían bajar hasta niveles inusuales para esta época del año en algunas áreas del territorio.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya ha activado avisos amarillos por nevadas y fuertes rachas de viento en la comarca de Sanabria (Zamora) y la Cordillera Cantábrica de León, con previsión de acumulaciones de nieve de hasta 5 centímetros en 24 horas por encima de los 1.200 metros, y un descenso gradual de la cota durante el fin de semana que podría permitir ver nieve a cotas más bajas.

Este contexto meteorológico no solo afectará a carreteras y movilidad, sino que abre la posibilidad de disfrutar de la nieve en para quienes se desplacen a zonas de montaña y, especialmente, a quienes planeen visitar estaciones de esquí cercanas durante estos días.

Estaciones de esquí de Castilla y León a considerar

Aunque Castilla y León no cuenta con grandes dominios esquiables como los Pirineos o Sierra Nevada, sí dispone de varias estaciones y zonas interesantes para los aficionados a la nieve:

San Isidro ( León ) : Esta es la estación más grande de la comunidad, situada en la Cordillera Cantábrica. Con kilómetros de pistas de distintos niveles y múltiples remontes, San Isidro suele ofrecer una de las mejores experiencias de esquí en Castilla y León cuando hay nieve suficiente.

: Esta es la estación más grande de la comunidad, situada en la Cordillera Cantábrica. Con kilómetros de pistas de distintos niveles y múltiples remontes, San Isidro suele ofrecer una de las mejores experiencias de esquí en Castilla y León cuando hay nieve suficiente. Valle Laciana-Leitariegos (León) : También en la provincia de León, es una estación más pequeña ideal para esquí familiar y principiantes, con pistas fáciles y servicios básicos.

: También en la provincia de León, es una estación más pequeña ideal para esquí familiar y principiantes, con pistas fáciles y servicios básicos. La Pinilla ( Segovia ) : En la provincia de Segovia, la estación de La Pinilla es otra opción popular en Castilla y León. Está equipada con pistas de varios niveles y servicios turísticos para quienes quieran pasar el día en la nieve.

: En la provincia de Segovia, la estación de La Pinilla es otra opción popular en Castilla y León. Está equipada con pistas de varios niveles y servicios turísticos para quienes quieran pasar el día en la nieve. Sierra de Béjar-La Covatilla (Salamanca): Esta estación, ubicada en la sierra salmantina, suele ser una alternativa interesante en el sur de la comunidad y puede beneficiarse de nevadas intensas para abrir más kilómetros esquiables.

Otros puntos con nieve o actividades

Más allá de las estaciones tradicionales, en la Montaña Palentina y otros puntos altos como el Sistema Central y la Cordillera Cantábrica es probable que las últimas nevadas permitan disfrutar de paisajes nevados, rutas con raquetas o paseos por zonas con nieve acumulada.

En los puntos altos de la comunidad como Sanabria, es probable que se formen claros paisajes invernales y zonas con acumulación de nieve donde la visita puede ser atractiva incluso para quienes no practiquen esquí, aunque siempre con precaución y preparados para condiciones de frío y viento.

Con el descenso de la cota de nieve y las perspectivas de nevadas durante sábado y domingo, este fin de semana se presenta como una oportunidad para disfrutar de la nieve sin salir de Castilla y León, ya sea en las estaciones de esquí o en las zonas más altas donde la nieve será un gran atractivo turístico.