Consejo de Gobierno

La Junta asume que la coordinación frente a los incendios puede mejorar

Carriedo se aplica las "limitaciones" de la ley electoral en su primera comparecencia tras convocarse las autonómicas

Carlos Fernández Carriedo, consejero y portavoz de la Junta.

Carlos Fernández Carriedo, consejero y portavoz de la Junta. / Rubén Cacho / Ical

Ical

Valladolid

El portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carrriedo, aseguró hoy que "siempre hay capacidad de mejora" en la coordinación entre todas las partes para hacer frente a los incendios forestales. "La obligación de las administraciones es avanzar en esta dirección", dijo tras entrar en vigor este jueves el Real Decreto de refuerzo de la cooperación en la lucha contra el fuego.

En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, el consejero portavoz insistió en la importancia de estar "más coordinados" y de tener "más capacidad" de abordar juntos los retos y desafíos. "Yo no quiero hacer ninguna crítica política", dijo Fernández Carriedo, quien optó por ser "positivo" al existir a su juicio posibilidad de "mejora" por parte de "todos".

"Es una tarea todos contribuir hacerlo posible", dijo Fernández Carriedo ante una norma que establece un marco común de actuación para reforzar la eficacia, la seguridad y la coordinación entre las distintas administraciones y dispositivos operativos implicados en la lucha contra los incendios forestales.

El portavoz de la Junta afrontó su comparecencia posterior al Consejo de Gobierno con las "limitaciones" que establece la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg) en aspectos de la comunicación política, que reconoció afectaban a sus intervenciones, tras convocarse para el 15 de marzo las elecciones a las Cortes en Castilla y León.

De esta forma, Fernández Carriedo no eludió ninguna pregunta, ni cuestión planteada, pero sí evitó entrar en la "crítica política" a otras administraciones, así como ahondar en la "venta de logros" o alabanzas sobre la gestión de la Junta de Castilla y León. De hecho, el consejero portavoz advirtió sobre las disposiciones de la ley electoral que confió comprendieran los periodistas.

