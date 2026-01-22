Detenido un octogenario por la muerte de su compañero de habitación en una residencia de León

La Policía Judicial de la Guardia Civil de León procedió a la detención de un octogenario que presuntamente acabó con la vida de su compañero de habitación, otro varón de 88 años, en la residencia de mayores Las Ercinas, situada en la localidad de Santa Colomba de Somoza, en la provincia de León.

Fuentes de Subdelegación del Gobierno confirmaron a la Agencia Ical que los hechos se produjeron en la madrugada del pasado domingo, 18 de enero, tras lo que la Policía Judicial de la Guardia Civil de León procedió a la detención del varón como presunto autor de un delito de homicidio.

Estas mismas fuentes aseguraron que el anciano ha sido ingresado por orden judicial en un centro en León acorde a sus circunstancias personales de salud.