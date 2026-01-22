Detenido un octogenario por la muerte de su compañero de habitación en una residencia de León
El hombre ha sido ingresado por orden judicial en un centro acorde a sus circunstancias personales de salud
Ical
La Policía Judicial de la Guardia Civil de León procedió a la detención de un octogenario que presuntamente acabó con la vida de su compañero de habitación, otro varón de 88 años, en la residencia de mayores Las Ercinas, situada en la localidad de Santa Colomba de Somoza, en la provincia de León.
Fuentes de Subdelegación del Gobierno confirmaron a la Agencia Ical que los hechos se produjeron en la madrugada del pasado domingo, 18 de enero, tras lo que la Policía Judicial de la Guardia Civil de León procedió a la detención del varón como presunto autor de un delito de homicidio.
Estas mismas fuentes aseguraron que el anciano ha sido ingresado por orden judicial en un centro en León acorde a sus circunstancias personales de salud.
- Primera víctima mortal de Castilla y León en el accidente de tren de Adamuz
- Fallece un ciclista al colisionar frontalmente contra un camión articulado
- La nieve pondrá este viernes en aviso amarillo a seis provincias de Castilla y León
- Descubre el nuevo pueblo de Castilla y León que ha entrado en la red de 'Los pueblos más bonitos de España': está al norte de Burgos y cuenta con un castillo medieval
- Castilla y León, en el borde del temporal: lluvia en retirada y nieve desde 800 metros
- Regresa la nieve a cotas muy bajas en Castilla y León por la borrasca Ingrid
- La nieve complica la circulación en varias autovías de Castilla y León
- Nuevo balance: dos leoneses desaparecidos tras el accidente de tren