Detenido en Burgos por crear y difundir imágenes sexuales con IA de una joven con discapacidad

Efectivos de la Guardia Civil detuvieron en Burgos a un varón de 35 años de edad como presunto autor de un delito de pornografía infantil por la creación y posterior difusión de vídeos de contenido sexual generados a través de herramientas de Inteligencia Artificial (IA), supuestamente protagonizados por una joven con discapacidad.

La investigación se inició cuando efectivos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Burgos tuvieron conocimiento de la posible elaboración y distribución de este tipo de imágenes pornográficas, en las que aparecía una joven de 20 años, ajena a todo el proceso, desnudándose.

Atendiendo a la gravedad de los hechos y a la vulnerabilidad de la persona afectada, los investigadores iniciaron de oficio, una serie de súbitas y discretas -pero determinantes- pesquisas, con el objetivo de lograr el total esclarecimiento de los hechos, resultando fundamental la colaboración del entorno más cercano de la víctima.

Consecuencia de ello, pudieron hacerse con las imágenes objeto del delito para su análisis técnico y pericial, así como ampliar la información relativa a las circunstancias y autoría del ilícito. Las animaciones estudiadas, de contenido sexual, habían sido creadas con Inteligencia Artificial, utilizando para ello una herramienta digital, a partir de una fotografía original en la que aparecía la perjudicada.

Las actuaciones policiales practicadas a continuación, basadas en los distintos datos recabados, permitieron identificar al presunto responsable. Una vez localizado en un polígono situado en las inmediaciones de Burgos fue detenido por un delito de pornografía infantil. Las diligencias instruidas, junto con la persona detenida, ya fueron puestas a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción en funciones de Guardia de Burgos.