Detenido por atrincherarse con sus dos hijos al ser denunciado por violencia de género

La Guardia Civil de Soria detuvo hoy sobre las 16.15 horas a un varón de 39 años, vecino de la localidad de Navaleno y con antecedentes por delitos violentos, como presunto autor de un delito de violencia de género. Previamente, el hombre se llevó a sus dos hijos menores del colegio y se atrincheró en su casa al enterarse que estaba siendo denunciado por su esposa, según informa la Subdelegación del Gobierno en la provincia.

Este jueves, el detenido se personó en el colegio, comportándose de forma “violenta”, dando “portazos” y “gritando” a los profesores, para a continuación llevarse a sus dos hijos de seis y dos años, con los que se trasladó a su domicilio. Al llegar los agentes a la vivienda para proceder a su detención, se negó a salir, actuando también de forma “muy agresiva”, cerrando la puerta y bloqueándola con muebles, informa Ical.

Negociación

Tras una negociación que fue liderada por el negociador de la Comandancia de Soria y que se prolongó desde las 14.20 horas hasta las 16.15 horas, el hombre depuso finalmente su actitud y tras permitir la salida de los niños se entregó a los agentes voluntariamente. Si bien no existen denuncias previas por violencia de género, el año pasado fue detenido tras provocar daños en el centro de salud de San Leonardo y lesiones a un guardia civil.

En el despliegue participaron personal de la Comandancia de Soria, del Puesto de San Leonardo de Yagüe y de la Unidad Orgánica de Policía Judicial. Las diligencias que se instruyen, una vez finalizadas por el equipo de policía judicial de El Burgo de Osma, serán entregadas junto al detenido al juzgado de guardia de Soria.