Alerta: Junta y 112 advierten de la borrasca Ingrid
La Junta y el servicio de emergencias piden precaución ante la activación de avisos por fenómenos meteorológicos en gran parte de la comunidad
La Agencia de Protección Civil de la Junta de Castilla y León ha activado una alerta por fenómenos meteorológicos adversos que entra en vigor a partir de las 22 horas de hoy jueves día 22 y afecta a amplias zonas de la comunidad, mientras que el Centro de Emergencias 112 recuerda la importancia de tomar precauciones para evitar situaciones de riesgo entre la población.
La alerta responde a la previsión de inestabilidad que puede traducirse en diversas condiciones climáticas adversas que van desde nevadas hasta viento y lluvia intensa.
Según los avisos oficiales publicados en las redes sociales de Emergencias 112 Castilla y León, existe un riesgo de fenómenos adversos meteorológicos que aconseja a los ciudadanos mantenerse informados y actuar con cautela ante cualquier desplazamiento o actividad al aire libre. El servicio de emergencias, a través de sus canales oficiales, ha instado a la población a revisar información actualizada sobre el estado del tiempo y tomar medidas preventivas.
Protección Civil de la Junta ha declarado la alerta de nivel significativo para varias provincias de Castilla y León. Esta declaración se sustenta en la previsión de condiciones que podrían incluir nieve, lluvias intensas y rachas de viento, especialmente marcadas en zonas de montaña y en puntos de la meseta. Las autoridades subrayan que la situación es cambiante y que la evolución de los fenómenos meteorológicos debe seguirse a través de fuentes oficiales como los servicios de emergencia o la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET)
Entre las medidas de autoprotección recomendadas por los servicios de emergencia se incluyen:
- Evitar desplazamientos innecesarios.
- Extremar la prudencia al volante y prestar especial atención a los avisos de los organismos oficiales.
- También se insta a la ciudadanía a que prepare adecuadamente los vehículos y equipos para las condiciones adversas, como neumáticos de invierno o cadenas en zonas con posibilidad de nieve, y a que mantenga contactos de emergencia a mano.
El centro de emergencias recuerda que, ante cualquier emergencia, está disponible el número 1-1-2, operativo las 24 horas del día, para atender y coordinar las respuestas necesarias ante incidentes derivados de las condiciones meteorológicas. Las autoridades continuarán monitorizando las condiciones meteorológicas y actualizarán los avisos a medida que evolucione la situación, con el objetivo de proteger a la población y reducir los posibles impactos de este episodio de inestabilidad.
