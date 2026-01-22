Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alerta: Junta y 112 advierten de la borrasca Ingrid

La Junta y el servicio de emergencias piden precaución ante la activación de avisos por fenómenos meteorológicos en gran parte de la comunidad

Nieve en Zamora

Alejandro García Benito

La Agencia de Protección Civil de la Junta de Castilla y León ha activado una alerta por fenómenos meteorológicos adversos que entra en vigor a partir de las 22 horas de hoy jueves día 22 y afecta a amplias zonas de la comunidad, mientras que el Centro de Emergencias 112 recuerda la importancia de tomar precauciones para evitar situaciones de riesgo entre la población.

La alerta responde a la previsión de inestabilidad que puede traducirse en diversas condiciones climáticas adversas que van desde nevadas hasta viento y lluvia intensa.

Según los avisos oficiales publicados en las redes sociales de Emergencias 112 Castilla y León, existe un riesgo de fenómenos adversos meteorológicos que aconseja a los ciudadanos mantenerse informados y actuar con cautela ante cualquier desplazamiento o actividad al aire libre. El servicio de emergencias, a través de sus canales oficiales, ha instado a la población a revisar información actualizada sobre el estado del tiempo y tomar medidas preventivas.

Protección Civil de la Junta ha declarado la alerta de nivel significativo para varias provincias de Castilla y León. Esta declaración se sustenta en la previsión de condiciones que podrían incluir nieve, lluvias intensas y rachas de viento, especialmente marcadas en zonas de montaña y en puntos de la meseta. Las autoridades subrayan que la situación es cambiante y que la evolución de los fenómenos meteorológicos debe seguirse a través de fuentes oficiales como los servicios de emergencia o la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET)

Entre las medidas de autoprotección recomendadas por los servicios de emergencia se incluyen:

  • Evitar desplazamientos innecesarios.
  • Extremar la prudencia al volante y prestar especial atención a los avisos de los organismos oficiales.
  • También se insta a la ciudadanía a que prepare adecuadamente los vehículos y equipos para las condiciones adversas, como neumáticos de invierno o cadenas en zonas con posibilidad de nieve, y a que mantenga contactos de emergencia a mano.

El centro de emergencias recuerda que, ante cualquier emergencia, está disponible el número 1-1-2, operativo las 24 horas del día, para atender y coordinar las respuestas necesarias ante incidentes derivados de las condiciones meteorológicas. Las autoridades continuarán monitorizando las condiciones meteorológicas y actualizarán los avisos a medida que evolucione la situación, con el objetivo de proteger a la población y reducir los posibles impactos de este episodio de inestabilidad.

