Un vallisoletano, el cuarto español en viajar al espacio

La compañía Blue Origin ha confirmado que el emprendedor vallisoletano Alberto Gutiérrez formará parte de la tripulación de la misión NS-38, donde experimentará varios minutos de ingravidez junto a otros cinco pasajeros

Uno de los cohetes de la compañía Blue Origin.

Europa Press

Madrid

El emprendedor vallisoletano Alberto Gutiérrez, fundador de la plataforma de actividades turísticas Civitatis, formará parte de la tripulación de la misión NS-38 de Blue Origin, convirtiéndose en el cuarto ciudadano español en superar la línea de Kármán y viajar al espacio.

La compañía Blue Origin ha anunciado que la misión NS-38, operada por el sistema New Shepard, está programada para el próximo jueves 22 de enero de 2026, con despegue desde el Launch Site One en el oeste de Texas (EE UU ). La ventana de lanzamiento se abrirá a las 8.30 AM CST (15.30 hora peninsular española).

Alberto Gutiérrez (Valladolid, 1983) volará a bordo de la cápsula junto a otros cinco tripulantes: Tim Drexler, Linda Edwards, Alain Fernandez, Jim Hendren y Andrew Yaffe. Durante el vuelo suborbital, los pasajeros experimentarán varios minutos de ingravidez y vistas de la curvatura terrestre antes de regresar bajo paracaídas.

Con este viaje, Gutiérrez se une al exclusivo grupo de españoles que han alcanzado el espacio: Miguel López-Alegría, Pedro Duque y Jesús Calleja.

Fundador de Civitatis

Fundador de Civitatis en 2008, Gutiérrez unió sus pasiones por los viajes y la tecnología para crear lo que inicialmente fueron guías gratuitas y que evolucionó hasta convertirse en la empresa líder mundial en visitas guiadas y excursiones en español y portugués, con más de 1,2 millones de viajeros mensuales.

Bajo su dirección como CEO durante 15 años, la compañía experimentó un crecimiento exponencial. El pasado 31 de diciembre culminó su etapa ejecutiva para centrarse en funciones estratégicas en el Consejo de Administración.

